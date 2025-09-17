女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名自稱「公立學校老師」的女網友在網上徵友，表示只接受醫師、機師、工程師，或年淨利500萬元以上的新創公司負責人，同時強調自己是台派，更直白地說「其他的就別浪費彼此時間。」徵友文被轉到PTT，掀起熱烈討論，大票鄉民忍不住吐槽，「有這條件還找妳？腦袋清醒點」、「慢慢找，加油」。

網友在PTT分享截圖，只見一名女老師想找結婚對象，表明拒絕玩咖、不打算生育、也不願與父母同住，並要求未來伴侶要有「3年內結婚」的共識。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，她更坦言，只接受醫師、機師、工程師，或年淨利500萬元以上的新創公司負責人，「其他的就別浪費彼此時間。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

同時，女老師透露，自己是INFP性格，每周末會固定跑步，每年都會出國旅行，去過日本、韓國、中國、新加坡與馬來西亞，預計明年挑戰歐洲，希望未來伴侶也有能力同行；另外，她還強調，自己是台派，藍白勿擾，「政治立場就是生活態度。」

對此，鄉民們紛紛回應，「有自信是好事，不過別人會覺得是妳在浪費我的時間吧」、「公立學校老師XD」、「對男的提條件，對自己都在講養我多花錢，我以為至少會說個奶大膚白貌美大長腿」、「機師的月薪50萬以上，哪會選她」、「眼睛長在頭頂，活該滯銷」、「建議可以找美國將軍匯錢給她」、「符合要求條件的人打死都不會找老師的啦」、「這是找提款機吧」。

還有不少網友直言，條件開得高不是問題，但她對自我條件的描述幾乎全是物質與旅遊，欠缺個人優勢，甚至有人質疑是反串文。

►國小生「常跟同學吵架」變頭痛人物！工程師自爆黑歷史救了他

►31刀狠殺女友！長輩卻喊「他很乖很老實」 Cheap戳破真相

►17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」 一票人秒抖：太可怕