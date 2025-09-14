收到10元硬幣竟是假的！老闆「一翻面」看傻了：我好像小丑

▲民眾開店做生意，沒想到竟收到假的10元硬幣。（示意圖／記者黃翊婷攝）



網搜小組／柯振中報導

近年假幣流通頻繁，真假難辨。近日有店家不慎收到「遊樂園專用遊戲代幣」誤以為10元硬幣，直到翻面見到詭異人臉才驚覺上當，自嘲「翻過去瞬間覺得自己有夠像小丑」。貼文曝光後吸引逾190萬人點閱，不少網友笑回「2025限定款」，也提醒民眾收錢務必仔細檢查。

原PO在Threads分享，生意繁忙時誤收代幣，正面「拾圓」字樣與梅花幾可亂真，翻面卻是品牌LOGO化成人頭，與真幣差異極大。網友笑稱「是不是生食級不知道，但這肯定是生氣級的10元」、「我可以用真的十塊跟你換嗎」。也有苦主回應曾收到湯姆熊、大魯閣等遊樂場代幣，讓人哭笑不得。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苦主的貼文至今已超過190萬人觀看，事件引發熱議後，網友們對此留言「荒謬到笑出來」、「不爭氣的笑了」、「太嘲諷，連10塊都要防」，甚至有人表示自己也曾誤收壽司郎代幣、韓幣或日幣。對此，老虎蜜蜂遊樂園台南仁德分店留言表示，「有不小心收到的，可以找我們換回正常的10元」，願意協助兌回真幣。

不過，相較遊戲代幣這種「一眼假」，民眾更擔憂若遇到不肖人士製作的高仿假幣，該如何辨識。央行提醒，10元「蔣中正像版本」的真幣，五官輪廓清晰立體，眼睛、鼻頭、鬍鬚與衣領細節鮮明，背面梅花花絲與字樣立體分明；假幣則模糊、比例失真，色澤偏灰暗。

至於「孫中山像版本」10元，正面國父頭髮、鬍鬚、眼眸及衣領輪廓清楚，背面還有隱藏字：硬幣向左旋時，邊框會浮現「國泰」，面額數字內出現台灣形狀；向右旋則浮現「民安」，數字內則顯示梅花圖案。央行呼籲民眾多加留意，以免誤收假幣造成財物損失。