　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛服飾店遭趕「年紀太小別浪費時間」！27歲女傻眼：感受貧富差距

▲▼購物,買東西,百貨公司,逛街（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名女網友因外貌年輕而遭服飾店店員「趕出門」。（示意圖，非本文當事者／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

一名 27 歲女網友近日發文分享自身逛服飾店的經歷，下班時經常路過一家主打棉麻、寬鬆設計款的服飾店，因好奇而進入參觀，沒想到店員在簡單介紹後卻以「年紀太小、別浪費時間」為由將她請出店外，讓她首次強烈感受到所謂的「貧富差距」，貼文曝光後引發大量網友討論。

這名網友在Dcard發文表示，她下班時常路過一家主打棉麻材質、寬鬆設計的服飾店。某日因好奇進店參觀，店員簡單介紹服飾後，便直言，「我們店裡的衣服一件七八千以上，沒有折扣，妳年紀太小了，我們這裡很少有這麼年輕的客人。」幾分鐘後，店員更進一步表示「不要浪費彼此時間」，隨即打開門請她離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，她聽到後當下愣住，強烈感受到所謂「貧富差距」，自己平常消費習慣是購買兩三千元的服飾，雖然希望有一天能毫不猶豫買下七八千元的衣服，但實際上自己已 27 歲，只是外貌常被誤認為大學生。她也特別強調當天自己穿著整潔，卻仍遭如此對待，心情相當受挫。

事件曝光後引發熱議，不少網友直批「最蠢的銷售就是把人趕走」，認為年輕不代表沒有消費能力，「搞不好是幫家人買」，也有人點出若真想經營高端品牌，應該藉機介紹材質與設計理念，而不是武斷拒人於門外。

部分網友更懷疑店家的真正用意，質疑「是不是怕年輕人一看就認出是淘寶貨」、「不是設計師品牌卻敢賣這麼貴，根本心虛」。也有人酸言，「這樣的態度比起篩選客群，更像是心虛怕被識破」。

不少人也分享類似經驗，像是穿著簡樸進餐廳卻被婉拒、或因外貌年輕買手錶遭冷落，直言那種被輕視的感覺「真的很委屈」。許多留言呼籲，服務業應重視每位客人，因為「年輕買不起不代表未來不會買」，過度以貌取人反而損害品牌形象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨發聲了
陳漢典不和Lulu走金鐘紅毯！放閃：跟我走真的
快訊／柯文哲、應曉薇交保　北檢回應了
快訊／柯文哲維持交保！柯媽哽咽發聲
法庭剛念完交保喇叭傳出歡呼聲！柯文哲一臉驚訝　小草秒衝出制止
快訊／柯文哲、應曉薇交保　北院裁定理由曝光
快訊／柯文哲二獲交保　黃國昌秒發文喊「打臉北檢」
快訊／應曉薇被女兒牽著走出北院　摀嘴燦笑5度鞠躬
北院維持交保裁定　柯文哲笑著向小草握手、揮手致意
快訊／柯文哲現身！等候7小時「維持交保」　現場喊：阿北加油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逛服飾店遭趕「年紀太小別浪費時間」！27歲女傻眼：感受貧富差距

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

台灣一夫一妻制　「竹北吊車大王」卻擁4嬌妻！網曝真相讚：真男人

iPhone電池健康度下降「為何不換電池繼續戰？」　網曝換新機3原因

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

拒陪睡被打！正妹YTR「年初才跟韓男友分手」：會傷我和狗狗

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」　業者歉：受害顧客補償500元

赴韓旅遊被誘騙「4正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙

女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

身邊好友愈來愈少？其實不只你…專家揭「友誼縮水」的殘酷真相

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

逛服飾店遭趕「年紀太小別浪費時間」！27歲女傻眼：感受貧富差距

拒接5萬顆大單！這家蛋黃酥「寧願接小單」　老闆揭原因：抱歉了

台灣一夫一妻制　「竹北吊車大王」卻擁4嬌妻！網曝真相讚：真男人

iPhone電池健康度下降「為何不換電池繼續戰？」　網曝換新機3原因

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

拒陪睡被打！正妹YTR「年初才跟韓男友分手」：會傷我和狗狗

壽司郎個資外洩「姓名郵件被看光」　業者歉：受害顧客補償500元

赴韓旅遊被誘騙「4正妹遭軟禁、施暴」！警到場：沒辦法幫忙

女兒沉迷遊戲！「家裡蹲10年」苦勸無效　爸嘆：養到我進棺材

身邊好友愈來愈少？其實不只你…專家揭「友誼縮水」的殘酷真相

山友獨攀東照山迷路　墜谷「重擊脊椎」受困打電話求救

朴寶劍化身偵探抓黃牛！　「親上火線轉發賣票文」網讚爆

快訊／北院裁定維持柯文哲交保　民眾黨：印證先前北檢主張明顯不當

《影后》黃迪揚入圍金鐘…爆笑反應曝！曾莞婷「躲韓國」哭到現在

3.15億大樂透一注獨得　台彩曝「成本只有250元」

快訊／柯文哲、應曉薇交保　北檢：收到裁定書後「研議是否抗告」

快訊／柯文哲維持交保！柯媽哽咽發聲「我的孩子真的是好孩子」

陳漢典證實不會和Lulu走金鐘紅毯！　霸氣放閃：將來跟我走真的

法庭剛念完交保喇叭傳出歡呼聲！柯文哲一臉驚訝　小草秒衝出制止

快訊／柯文哲、應曉薇維持交保　北院裁定4大理由曝光

【不見惹...】 #李珠珢 表演結束揉眼 隱眼卻掉草地找不到QQ

生活熱門新聞

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

漸凍父病床哀求「ㄅㄚˊㄉㄧㄠˋ」　兒心碎完成遺願

赴韓旅遊「4正妹遭軟禁、施暴」！警：沒辦法幫忙

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

西門町賣大雕燒　標榜台灣伴手禮！他怒檢舉：真的超噁

可能有颱風！　最快生成時間曝

「4生肖」要發了！未來3周事業全面起飛

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

萬人連署國高中改10點上課！「過來人」全不挺

陳佩琪曝柯文哲臀部長瘡　醫師：不要再濠洨

更多熱門

相關新聞

巴士大叔脫鞋踩椅背還看A片　乘客崩潰

巴士大叔脫鞋踩椅背還看A片　乘客崩潰

南韓京畿道富川市日前發生一起離譜事件，一名60多歲男子搭乘長途巴士時，不僅脫下鞋子將腳踩在前方座椅上，還公然用手機觀看成人影片，車上其他乘客拍下的畫面曝光後掀起公憤。

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

收到10元硬幣竟是假的！老闆看傻：我像小丑

吃火鍋問「有收10%服務費嗎？」　老闆娘霸氣回11字

吃火鍋問「有收10%服務費嗎？」　老闆娘霸氣回11字

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」

鶯歌老街假日空蕩蕩！他曝2原因「在地人都不逛」

「為何刷卡的動詞是『刷』？」　吸8千人嘆時代眼淚

「為何刷卡的動詞是『刷』？」　吸8千人嘆時代眼淚

關鍵字：

歧視服飾店網友熱議年輕

讀者迴響

熱門新聞

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬正妹YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

更多

最夯影音

更多

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【鞋子躲貓貓】歐告藏偷藏鞋老爸用妙招秒找到XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面