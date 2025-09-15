逛服飾店遭趕「年紀太小別浪費時間」！27歲女傻眼：感受貧富差距

▲一名女網友因外貌年輕而遭服飾店店員「趕出門」。（示意圖，非本文當事者／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

一名 27 歲女網友近日發文分享自身逛服飾店的經歷，下班時經常路過一家主打棉麻、寬鬆設計款的服飾店，因好奇而進入參觀，沒想到店員在簡單介紹後卻以「年紀太小、別浪費時間」為由將她請出店外，讓她首次強烈感受到所謂的「貧富差距」，貼文曝光後引發大量網友討論。

這名網友在Dcard發文表示，她下班時常路過一家主打棉麻材質、寬鬆設計的服飾店。某日因好奇進店參觀，店員簡單介紹服飾後，便直言，「我們店裡的衣服一件七八千以上，沒有折扣，妳年紀太小了，我們這裡很少有這麼年輕的客人。」幾分鐘後，店員更進一步表示「不要浪費彼此時間」，隨即打開門請她離開。

原PO坦言，她聽到後當下愣住，強烈感受到所謂「貧富差距」，自己平常消費習慣是購買兩三千元的服飾，雖然希望有一天能毫不猶豫買下七八千元的衣服，但實際上自己已 27 歲，只是外貌常被誤認為大學生。她也特別強調當天自己穿著整潔，卻仍遭如此對待，心情相當受挫。

事件曝光後引發熱議，不少網友直批「最蠢的銷售就是把人趕走」，認為年輕不代表沒有消費能力，「搞不好是幫家人買」，也有人點出若真想經營高端品牌，應該藉機介紹材質與設計理念，而不是武斷拒人於門外。

部分網友更懷疑店家的真正用意，質疑「是不是怕年輕人一看就認出是淘寶貨」、「不是設計師品牌卻敢賣這麼貴，根本心虛」。也有人酸言，「這樣的態度比起篩選客群，更像是心虛怕被識破」。

不少人也分享類似經驗，像是穿著簡樸進餐廳卻被婉拒、或因外貌年輕買手錶遭冷落，直言那種被輕視的感覺「真的很委屈」。許多留言呼籲，服務業應重視每位客人，因為「年輕買不起不代表未來不會買」，過度以貌取人反而損害品牌形象。