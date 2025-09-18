　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

四星座年底前有「桃花劫」！可能遇恐怖情人　天秤無心變小三

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲在星象影響下，4星座年底前恐陷入感情風險。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

文／CTWANT

2025年剩下3個多月時間，塔羅牌老師艾菲爾提到，隨著年末將近，有股情感能量的浪潮悄悄湧動，對某些星座的人來說這波能量不一定是好的，可能是充滿挑戰的「桃花劫」；在複雜的星象影響下，使人們判斷力被慾望和幻想蒙蔽，容易掉入看似迷人的陷阱關係裡面。

艾菲爾老師點出4個星座，這段時間更要擦亮雙眼、保護自己，特別需要警惕來自情緒的風險，避免在2025年底前被一段不健康的關係消耗心力。請同時參考太陽、上升星座。

●天秤座：身陷三人，情緒肥皂劇

天秤座在年底前最容易陷入一段三人、情感肥皂劇的爛桃花，你們天生追求平衡與和諧，不喜歡衝突，而這份特質在這段時間可能被有心人利用；可能在不知情的情況下，成為別人關係中的第三者，或是同時與兩個對象保持曖昧，難以做出抉擇。你也許會被對方的甜言蜜語和看似完美的形象所吸引，以為自己遇到了一段美好的緣分。然而，深入後才發現已陷入一個複雜且充滿謊言的三角關係中；這段關係不僅會消耗你的情感與精力，還會讓你感到身心俱疲，對愛情失去信心。

●水瓶座：危險愛情，恐怖的情人

水瓶座在年底前要特別小心那些看似獨特、充滿魅力的對象，你們可能會遇到一個讓你感到與眾不同，甚至帶有神秘感的對象；對方起初可能表現得充滿激情與個性，讓你誤以為自己遇見了靈魂伴侶。然而，這段關係的本質可能是一場危險愛情，隨著關係的深入，會發現對方有著強烈的控制慾和佔有欲，甚至情緒不穩定；對方還會以愛的名義束縛你，讓你感到窒息，原本追求自由與獨立的你，已陷入了一段無法呼吸的關係，最後讓情人變恐怖，身心健康恐受到威脅。

●射手座：有緣無份，船過水無痕

射手座熱愛自由、享受當下，這份特質在年底前可能在感情上遇到有緣無份、船過水無痕的爛桃花，有機會在旅行、社交聚會或學習場合，與一個看似志同道合的人擦出火花；這段關係充滿激情與新鮮感，因此感到心動不已。然而，這段緣分大概只是曇花一現，當激情褪去，對方可能會消失在你的生命中，只留下短暫的回憶。最後你因此為這段沒有結果的關係而感到失落，甚至陷入自我懷疑的情緒中，這段關係給了你愛情的短暫美好，卻也讓你明白了有些緣分注定沒有結果。

●雙魚座：夢幻破滅，情感遭剝削

雙魚座天生浪漫、富同情心，這份特質在年底前可能在感情上遇到夢幻破滅、情感遭剝削的爛桃花，有機會遇到一個看似深情、充滿魅力，還能理解你內心世界的對象。然而，這段關係有可能是一場精心策劃的騙局，對方試圖利用你的善良與同情心，不斷向你索取情感支持或是金錢上的剝削。你們可能會因為不忍心拒絕，導致自己在這段關係中不斷付出，直到精疲力盡；在最終發現這段愛情的真面目，原本的幻想將徹底破滅，留下情感上的巨大創傷，進而對愛情感到絕望。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

「搖一搖」約會釀悲劇！男子車內發生關係後猝死　女子未報警離場還帶走手機
92歲嬤每月堅持「做1事」　資產竟高達8位數！孫整理遺物看傻
09/17 全台詐欺最新數據

