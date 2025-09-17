男友曖昧高中妹！噓寒問暖想約單獨見面　她傻眼：噁心到爆

▲原PO發現男友跟多名高中妹曖昧的聊天紀錄。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近日一名網友表示，男友在補習班上班，她在男友手機發現他跟好幾個高中女生曖昧聊天，她不禁傻眼，「他那些女生都還未成年啊！他明明都已經上大學了，卻在那邊跟高中生玩這種把戲，真的噁心到爆。」網友也直呼，「好噁。」

原PO在社群平台Zuvio發文，男友在補習班上班，工作內容是管學生、改作業，偶爾男友也會分享學生的趣事，她覺得很正常也沒懷疑過，但直到上禮拜她看到男友手機的聊天紀錄後傻眼，「他跟好幾個高中女生聊天，內容根本不是什麼功課問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友一開始表現關心之意，問對方「有沒有吃飯」、「不要太晚睡」，後面變成「下次要不要單獨見面」、「妳笑起來很可愛」，還有幾句曖昧話讓原PO看了雞皮疙瘩，她狠批，「那些女生都還未成年啊！他明明都已經上大學了，卻在那邊跟高中生玩這種把戲，真的噁心到爆。」

最讓原PO諷刺的是，男友常對她表現出懶散的樣子，卻有時間回小女生訊息，這讓她覺得反胃，多看一眼都噁心，原PO指出，「原本我還在想我們的未來，但現在只剩一個念頭——這樣的男人，我一天都不想再見到。」

此文一出，網友紛紛留言「這是戀童癖嗎？」「好噁」、「女高中生比較好騙？」「要有心理準備」、「辛苦妳了」、「跟好幾個？真是渣，海王」、「感情問題一律分手」。

延伸閱讀

▸ 31刀砍死女友！沙鹿兇案17歲兇嫌身分起底「角頭討債小弟」 父友人：他平常很乖

▸ 角頭小弟31刀砍死女友 律師狠批：他知道18歲前犯案不會被判死

▸ 原始連結