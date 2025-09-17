美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願依舊要打交道

▲ 2025年第十二屆香山論壇9月17日到19日在北京舉行會議 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十二屆北京香山論壇今（17日）登場，中美防務交流備受關注，但美國僅派駐華武官出席，相較去年官方代表團規格明顯降低。復旦大學國際問題研究院院長吳心伯酸美國格局太「小心眼」，另外談及中美防長依舊舉行通話，他則表示在「美國防長、外長再不情願，他還是要來跟著我打交道，這就是形勢比人強。」

每年香山論壇舉辦，美方派出代表成為中美關係風向球之一。回顧疫情後，2023年美國代表團由美國國防部副部長辦公室中國事務主任卡萊斯率團出席；2024年層級又升高，遊美國國防部主管中國、台灣和蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）率團參加。

但今年根據香山論壇公布名單，2025年美國派出代表是前美國駐華國防武官阮遵、空軍武官庫爾特•丹尼斯 菲夫、陸軍副武官奧斯卡•阿拉溫達•吉爾羅伊、政治處官員安妮•謝爾曼。美國僅派駐華武官出席，相較去年官方代表團規格有所降低，引發外界對中美防務對話是否受阻的討論。

▲復旦大學國際問題研究院院長吳心伯 。（圖／記者任以芳攝）

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯直言，美方態度「小心眼」，不僅自己未派高規格代表團，還試圖阻止其他國家派遣高層官員參會。

他批評，美國一方面口口聲聲稱自己是大國，實際上心胸有限，格局也較小，「這就是當今的美國現況」。

近期中國國防部部長董軍與美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）通話一事，外界關注是否釋出善意。吳心伯認為，美方已意識到落實川普總統「不可與中國發生衝突」的重要性，雙方軍方必須保持對話與接觸。

吳心伯特地點名美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及美國國務卿盧比奧（Marco Rubio），「這些人即使多麼不情願與中國打交道，他還是要來跟著我打交道，這就是形勢比人強。」顯示中美在防務溝通上仍有合作的必要性與空間

▲ 前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者也提問，「本屆香山論壇美方代表團層級降低，以及中美防長近期通話，是否有釋出一點善意？陸方看法如何？」

前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷中將也指出，「美方他派代表是他們國內的內政，我們不干涉、不評論，不管是誰來，只要是來參加北京香山論壇，我們都歡迎，都是我們的朋友。」

他表示，我們都歡迎希望他們在這次會議能夠聽到大多數的聲音，能夠為增進中美兩國中美兩軍的友好關係多做貢獻。

針對中國國防部長董軍近期與美國防長赫克塞斯（現稱戰爭部長）進行視訊通話，何雷認為，這是川普政府上台以來中美兩軍最高層的首次通話，是值得歡迎的好事。「溝通比不溝通好，見面不見比不見面好。」

何雷表示，通話中董軍重申了中國在核心利益上的立場，以及對中美兩軍關係正常發展的原則意見，有助於川普政府更加明確中國軍方的原則立場。「這次溝通為今後深化理解與交流奠定了基礎，也開了個好頭。」