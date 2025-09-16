駁捷運補助看顏色　交通部澄清：高雄減百億最多

▲交通部政務次長伍勝園(左)、路政及道安司長吳東凌(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院日前邀縣市首長商討財劃法爭議，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕事後皆抱怨捷運補助遭砍，中央也被質疑看顏色砍補助，交通部政務次長伍勝園今出面澄清，新財劃法讓中央財源遭嚴重壓縮，115年捷運建設經費僅核下來90億元，給地方補助相對減少，但減最多是高雄市，少了100多億元。

新版《財劃法》再度引發爭議，台北市長蔣萬安事後抗議捷運建設補助經費遭刪650億，新北捷運建設近期遭中央刪減90億元補助，台中市長盧秀燕也抱怨台中市的中央補助粗估被大砍了至少250億。

交通部政務次長伍勝園表示，新版《財劃法》實施後，對中央財源壓縮很大，捷運是地方自治範疇，中央還是全力支持，不過新版《財劃法》少了4762億元，交通部115年公共建設預算需求為2200多億元，因為新版《財劃法》導致財源不夠，最後僅拿到1101億元，減少幅度約一半，其中捷運建設預算為90億元，在沒有財源下，必須減少補助。

▲交通部政務次長伍勝園說明財劃法影響捷運補助情況。（圖／記者李姿慧攝）

伍勝園強調，很多地方政府說補助減少很多，但實際上補助減少最多的是高雄市政府，減了100多億元，交通部對捷運建設的支持只是看需求，而不是政治上的關係。

針對台中捷運部分，伍勝園說明，114年編列了52.62億元，115年編列63.22億，但工程審議113年10月29日才通過，土建標還在進行，系統機電標也才剛開標，依照目前進度狀況，兩年還不需要100多億元那麼多經費，在交通部捷運建設預算僅剩90.5億元情況下，核給台中1億多元，交通部會依照實際進度考量，一些工程剛開始設計，還沒到用錢高峰。

伍勝園強調，每個地方政府多少都有增加財源，中央少4千多億元，地方財政比較好了，希望補助事項上，希望地方可以扛起更多責任，交通部未來也將修正捷運補助要點，降低補助比例。