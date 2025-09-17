部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

▲圖為iPhone 17 Pro；爆料稱18 Pro系列將延續橫向相機島設計。（圖／取自蘋果官網）

記者陳冠宇／綜合報導

iPhone 17系列才剛發表不久，外界就開始好奇下一代新機的可能樣貌。根據一名大陸知名部落客（大陸稱博主）的最新爆料，iPhone 18 Pro系列已經打樣，機背的設計語言與17系列相差不多，但是螢幕形態「或許可以期待一下」。

爆料者是大陸部落客「數碼閒聊站」，在微博擁有超過316萬粉絲。他今（17）日發文「獨家超前瞻」，稱iPhone 18 Pro系列已打樣。隨後，「#iPhone18Pro已打樣#」話題也衝上微博熱搜榜。

「數碼閒聊站」透露，iPhone 18 Pro系列目前工程機資訊是：橫向大矩陣Deco設計不變，三攝鏡頭排列不變，後蓋拼接玻璃有一點透明設計，內置不鏽鋼VC均熱板，Pro系列開屏還是6.3"+6.9"±。他最後強調，螢幕形態或許可以期待一下。

在該文章評論區，有網友詢問：「據說下代沒有標準版了，17真就一年擠了兩年的牙膏」。部落客回覆稱，「有的，目前產線規劃連18E都存在，只是18標準版可能會延期登場」。

另一名網友則詢問：「五代以內能看到iPhone上背屏（背面螢幕）嗎」，這位部落客則回覆稱：「目前沒聽說這個計劃。」

對於iPhone 18 Pro系列的爆料，大陸網友的評價不一，有大陸網友揶揄「壞消息：17Pro還沒發貨，18Pro爆出已打樣了！好消息：外觀沒啥變化！」，還有人議論：「出乎意料的是deco並沒有變化，本來以為17這次是過渡設計，現在可能不好說了」。

此前，有消息指出，iPhone 18系列產品線將進行重組，基本款iPhone將被取消，取而代之的是蘋果首款摺疊螢幕設備。

據外媒報導，蘋果計劃在2026年推出的iPhone 18系列中，首次搭載基於台積電2奈米製程的下一代晶片A20。

▼大陸部落客爆料iPhone 18 Pro已經打樣。（圖／翻攝微博）