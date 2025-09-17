　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

▲▼iPhone 17 Pro。（圖／取自蘋果官網）

▲圖為iPhone 17 Pro；爆料稱18 Pro系列將延續橫向相機島設計。（圖／取自蘋果官網）

記者陳冠宇／綜合報導

iPhone 17系列才剛發表不久，外界就開始好奇下一代新機的可能樣貌。根據一名大陸知名部落客（大陸稱博主）的最新爆料，iPhone 18 Pro系列已經打樣，機背的設計語言與17系列相差不多，但是螢幕形態「或許可以期待一下」。

爆料者是大陸部落客「數碼閒聊站」，在微博擁有超過316萬粉絲。他今（17）日發文「獨家超前瞻」，稱iPhone 18 Pro系列已打樣。隨後，「#iPhone18Pro已打樣#」話題也衝上微博熱搜榜。

「數碼閒聊站」透露，iPhone 18 Pro系列目前工程機資訊是：橫向大矩陣Deco設計不變，三攝鏡頭排列不變，後蓋拼接玻璃有一點透明設計，內置不鏽鋼VC均熱板，Pro系列開屏還是6.3"+6.9"±。他最後強調，螢幕形態或許可以期待一下。

在該文章評論區，有網友詢問：「據說下代沒有標準版了，17真就一年擠了兩年的牙膏」。部落客回覆稱，「有的，目前產線規劃連18E都存在，只是18標準版可能會延期登場」。

另一名網友則詢問：「五代以內能看到iPhone上背屏（背面螢幕）嗎」，這位部落客則回覆稱：「目前沒聽說這個計劃。」

對於iPhone 18 Pro系列的爆料，大陸網友的評價不一，有大陸網友揶揄「壞消息：17Pro還沒發貨，18Pro爆出已打樣了！好消息：外觀沒啥變化！」，還有人議論：「出乎意料的是deco並沒有變化，本來以為17這次是過渡設計，現在可能不好說了」。

此前，有消息指出，iPhone 18系列產品線將進行重組，基本款iPhone將被取消，取而代之的是蘋果首款摺疊螢幕設備。

據外媒報導，蘋果計劃在2026年推出的iPhone 18系列中，首次搭載基於台積電2奈米製程的下一代晶片A20。

▼大陸部落客爆料iPhone 18 Pro已經打樣。（圖／翻攝微博）

▲▼大陸部落客爆料iPhone 18 Pro已經打樣。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／澳籍男搭北捷喝飲料！遭制止比中指　台男亮刀
徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人
快訊／女大生家屬悲痛招魂　一次聖筊
誤發停班課！北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」
快訊／修車廠爆炸！　35歲女死亡
快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願依舊要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

2027台海爆發危機？　美前國防官員稱「無時間表」當時情勢是關鍵

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

外媒傳中國測試首款DUV光刻機　陸科技股暴漲...百度15％漲幅年內最高

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願依舊要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

2027台海爆發危機？　美前國防官員稱「無時間表」當時情勢是關鍵

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

外媒傳中國測試首款DUV光刻機　陸科技股暴漲...百度15％漲幅年內最高

屍體砸中2路人！20多歲男墜25樓亡　險成韓版「燒肉粽」

找最優秀人才！賴清德：除少數個案　應農曆年前完成縣市長提名

林岱樺：民心重要還是數字重要？　綠支持度下滑必須說真話做實事

開箱直擊／連Jennie都愛用！推聯名松菸快閃「本人親簽」運來台灣

本村炸雞「4款韓式料理」首賣　有粉玫瑰拉麵、黑嚕炸醬麵

台北101國慶煙火500架無人機登場　長4分鐘「規格擴大至全棟」

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

余祥銓1歲女兒手指遭門夾傷！　「指甲發紫流血」傷照曝光他心碎

朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

大陸熱門新聞

情侶住飯店「嘿咻遭偷拍」　竟收陌生訊息勒索：真的好騷

無糖飲料當水喝！67歲女患糖尿病酮症

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

不需要輝達了？　阿里新AI晶片重要參數「與H20相當」

陸配亞亞感傷遭不公對待「深信」家會團聚

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包 男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

3歲娃展現書法功　網驚：拿到蘇軾秘笈嗎

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文就漲粉20萬！

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

中美「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商邊調整邊生存

美前國防部官員重申：美對中政策從未變過

更多熱門

相關新聞

升級iOS 26後「幀數怪怪」！他揪原因掀共鳴

升級iOS 26後「幀數怪怪」！他揪原因掀共鳴

蘋果日前發布新系統，大改版的iOS26「液態玻璃」（LiquidGlass）設計融入每個平台，但不少果粉有感升級後，手機變得卡頓，發熱又耗電快。就有用戶還發現，更新到iOS 26後，滑動的感覺很明顯跟之前差很多，感覺幀數不對，貼文引發討論，「16 Pro升上來感覺也沒之前順暢了」、「可以再觀察幾天。」

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

升iOS 26後iPhone耗電　蘋果解答

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

YTR實測iOS 26　正式版完整導覽

YTR實測iOS 26　正式版完整導覽

關鍵字：

蘋果iPhone

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面