iOS 26正式版完整導覽　YTR實測大推設計革新與功能升級

▲YouTube頻道《大耳朵 TV》 也率先上手實測並展示多項更新亮點 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（16日）凌晨推送 iOS 26 正式版。 此次更新以全新 Liquid Glass（液態玻璃） 設計語言為核心，從主畫面圖示、控制中心到內建 App，皆帶來更通透的玻璃質感與動態回饋，並新增超過 300 項功能。YouTube頻道《大耳朵 TV》 也率先上手實測並展示多項更新亮點，指出此次改版不僅在設計美學上更顯精緻，還與 iPadOS、macOS 的圖標與介面風格同步，進一步提升跨裝置一致性。以下為重點整理，方便讀者快速掌握：

設計與介面

液態玻璃設計語言：圖示、資料夾、控制中心與多數內建 App 皆換上「液態玻璃」外觀；拖動時呈現折射反光與彈跳（Bounce）動態。

主畫面與資料夾：資料夾採透明設計；長按圖示時，圖示浮於文字之前，更易辨識。

跨平台一致：iPadOS、macOS 圖標樣式同步更新，跨裝置觀感更一致。

個人化體驗

主畫面進階編輯：可調整透明度、色調、明暗；支援完全透明。可偵測機身與原廠保護殼色系，套用對應透明效果。

鎖定畫面：底部快捷鍵與時間字體皆採玻璃化，時間大小可調；小組件可移動與改色。

空間照片／延伸背景圖片：人物與背景分離，呈現強烈立體感；支援全天候顯示（AOD）模糊過渡效果。

全新動態桌布：推出 iOS 26 專屬樣式，與開機動畫一致。

控制中心與系統音效

版面更圓潤：亮度、音量改為藥丸形滑軌。

背景音升級：增添多個背景聲音，內建均衡器（寬泛／集中／平衡）；支援計時自動停止與「每次開啟自動套用」。

車輛動態效果提示：可選「開／關／車內自動顯示」，並提供靜態／動態兩種外觀與不同圓點密度，減輕暈車。

本機錄影／錄音：通話或 FaceTime 可錄音／錄影；檔案儲存至「檔案」App。

截圖與 Apple Intelligence

截圖動畫：新增過場特效。

圈選即搜：截圖畫圈即可搜尋，並可直接向 ChatGPT 發問、或以圖片搜尋輔助。

即時翻譯／日期抽取：自動辨識網頁文字與日期（如「Starting 9/19」），可一鍵新增行事曆或提醒事項。

整頁截圖：可存成 PDF 至「檔案」。

HDR 螢幕截圖／錄影：支援 HDR10；若在 SDR 時間線編輯，畫面可能泛白，建議錄影仍以 SDR 為主。

螢幕擷取設定：可改回舊版小預覽，或保留全螢幕預覽以使用 AI 快速工具。

鍵盤與操作

搜尋列藥丸化、地球儀鍵選單左對齊、空白鍵語言提示（顯示當前語言）。

指標／語音輸入特效：採液態玻璃動態。

左滑返回：App內任何位置左滑即可返回。

Safari

底欄縮減：滾動時保留玻璃藥丸；分享面板圖示更大更明顯。

圓角一致：系統圓角與機身弧度對齊；底部分頁欄更易操作。

相機

全介面玻璃化：模式切換、錄影鍵、設定面板均採通透設計。

快速格式切換：RAW／1200 萬／4800 萬、HEIC 等；色彩風格移至右上。

大玻璃設定面板：閃燈、實況、計時、曝光、比例集中管理。

構圖指示器、鏡頭汙漬提醒、控制自定義（可調曝光／景深位置或一次關閉防誤觸）。

Apple Music

歌曲置頂：喜愛或加入清單後可置頂，最多 6 首，點擊可設定導向或直接播放。

歌詞翻譯與發音：支援外語歌詞翻譯與發音顯示，字體大小可調。

K 歌模式（需搭配 tvOS 26）：iPhone 化身麥克風，可檢測延遲與調整人聲／混響。

播放清單資料夾：支援分門別類（如 KPOP）。

音樂觸感：可選僅人聲或全混音震動，力度可調。

鎖定畫面全螢幕專輯封面：可動畫縮放回鎖定畫面。

語音備忘錄

錄音室錄音：一鍵優化語音品質。

「用作鈴聲」：自錄或檔案音訊可直接設為鈴聲。

全新鈴聲：新增多款預設。

照片

雙分頁新架構：「圖庫」與「精選集」簡化瀏覽；圖庫支援共享、篩選、個人收藏等。

分類自定：可隱藏、重排或刪除不常用分類（如截圖），需要時再加回。

備忘錄、提醒事項

備忘錄工具列可移動，加粗、改色、加連結更順手；分享與返回介面調整。

提醒事項：置頂清單以顏色區分；新增「標準／日常採購／智慧清單」等模板；支援 Apple Intelligence 自動分類；控制中心新增快速提醒，可設地點到達提示。

通話與訊息

電話 App：底部改 4 分頁；「個人收藏」移至通話紀錄頂端。提供「樣式」選項，統一模式需二次確認撥號，降低誤撥。

來電分類／過濾：新增未接、語音留言、未知來電等分類；支援靜音未知來電。

訊息：可套用背景（照片、色彩、水、雷射等），支援 即時翻譯 預覽；提供未知發件人與垃圾訊息過濾；「商務訊息」更名為 Messages for Business。

FaceTime

介面更圓潤，前鏡頭支援人像、棚燈。

即時翻譯（Beta）：雙語對話即時轉譯。

隱私保護：偵測疑慮（裸露）畫面會「定住」，保護兒少與個資。

AirPods 與連線體驗

新功能導引面板、音量路徑清楚標示（iPhone 或耳機）。

相機快門：AirPods Pro 可設定按一下自拍。

麥克風自動切換：錄影可選系統同源／iPhone／AirPods Pro。

持續用耳機播放：接入車輛藍牙或喇叭時，仍保留耳機輸出避免走漏。

入睡自動暫停：可依配戴與穿戴裝置狀態暫停媒體。

新增 App

預覽（Preview）：主打圖片／PDF 標註、簽名、裁切與資訊查看，與「檔案」的儲存定位不同。

遊戲中心（Game Center）：集中歷史遊戲、訊息、Apple Arcade 熱門與好友推薦。

錢包、計算機、健康與手錶

錢包：三點選單新增「自動填寫」快速管理信用卡資料。

計算機：刪除鍵固定常駐；加減鍵移位以減少誤觸。

健康：同高血壓通知；新增睡眠評分。

電池與系統管理

充電預估時間：即時顯示到 80%／100% 所需時間。

資訊面板智慧切換：未充電顯示電池資訊；充電時改顯充電資訊。

自適應電量：依使用情境自動調亮度、低電量模式觸發；20% 出現靈動島提示並可一鍵啟用。

隱私與安全：新增「封鎖的聯絡人」總覽；USB-C 有線配件管理可設定連接策略（每次詢問／解鎖允許等）。

輔助功能共享：字幕樣式、動態效果、車輛運動提示等，可透過 iCloud 或 AirDrop 分享到其他裝置。

降低高音量：提供更柔和的系統音，適合夜間。

此次 iOS 26 聚焦「設計一致性 × 實用功能」，液態玻璃讓介面更具層次與動態生命力，而截圖與 Apple Intelligence 的深度整合，則把「圈選即搜、即時翻譯、日期抽取」這類日常動作做得更直覺。功能廣度雖大，仍維持學習曲線平順；唯一可議處在於圖標整體仍延續自 iOS 7 的基調，未見更激進的變化。不過在實用性與跨裝置一致性上，這次無疑屬於大步前進。