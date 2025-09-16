　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 26正式版完整導覽　YTR實測大推設計革新與功能升級

▲▼ 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

▲YouTube頻道《大耳朵 TV》 也率先上手實測並展示多項更新亮點 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

記者吳立言／綜合報導

蘋果今（16日）凌晨推送 iOS 26 正式版。 此次更新以全新 Liquid Glass（液態玻璃） 設計語言為核心，從主畫面圖示、控制中心到內建 App，皆帶來更通透的玻璃質感與動態回饋，並新增超過 300 項功能。YouTube頻道《大耳朵 TV》 也率先上手實測並展示多項更新亮點，指出此次改版不僅在設計美學上更顯精緻，還與 iPadOS、macOS 的圖標與介面風格同步，進一步提升跨裝置一致性。以下為重點整理，方便讀者快速掌握：

設計與介面

液態玻璃設計語言：圖示、資料夾、控制中心與多數內建 App 皆換上「液態玻璃」外觀；拖動時呈現折射反光與彈跳（Bounce）動態。

主畫面與資料夾：資料夾採透明設計；長按圖示時，圖示浮於文字之前，更易辨識。

跨平台一致：iPadOS、macOS 圖標樣式同步更新，跨裝置觀感更一致。

個人化體驗

主畫面進階編輯：可調整透明度、色調、明暗；支援完全透明。可偵測機身與原廠保護殼色系，套用對應透明效果。

鎖定畫面：底部快捷鍵與時間字體皆採玻璃化，時間大小可調；小組件可移動與改色。

空間照片／延伸背景圖片：人物與背景分離，呈現強烈立體感；支援全天候顯示（AOD）模糊過渡效果。

全新動態桌布：推出 iOS 26 專屬樣式，與開機動畫一致。

控制中心與系統音效

版面更圓潤：亮度、音量改為藥丸形滑軌。

背景音升級：增添多個背景聲音，內建均衡器（寬泛／集中／平衡）；支援計時自動停止與「每次開啟自動套用」。

車輛動態效果提示：可選「開／關／車內自動顯示」，並提供靜態／動態兩種外觀與不同圓點密度，減輕暈車。

本機錄影／錄音：通話或 FaceTime 可錄音／錄影；檔案儲存至「檔案」App。

截圖與 Apple Intelligence

截圖動畫：新增過場特效。

圈選即搜：截圖畫圈即可搜尋，並可直接向 ChatGPT 發問、或以圖片搜尋輔助。

即時翻譯／日期抽取：自動辨識網頁文字與日期（如「Starting 9/19」），可一鍵新增行事曆或提醒事項。

整頁截圖：可存成 PDF 至「檔案」。

HDR 螢幕截圖／錄影：支援 HDR10；若在 SDR 時間線編輯，畫面可能泛白，建議錄影仍以 SDR 為主。

螢幕擷取設定：可改回舊版小預覽，或保留全螢幕預覽以使用 AI 快速工具。

▲▼ 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

鍵盤與操作

搜尋列藥丸化、地球儀鍵選單左對齊、空白鍵語言提示（顯示當前語言）。

指標／語音輸入特效：採液態玻璃動態。

左滑返回：App內任何位置左滑即可返回。

Safari

底欄縮減：滾動時保留玻璃藥丸；分享面板圖示更大更明顯。

圓角一致：系統圓角與機身弧度對齊；底部分頁欄更易操作。

▲▼ 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

相機

全介面玻璃化：模式切換、錄影鍵、設定面板均採通透設計。

快速格式切換：RAW／1200 萬／4800 萬、HEIC 等；色彩風格移至右上。

大玻璃設定面板：閃燈、實況、計時、曝光、比例集中管理。

構圖指示器、鏡頭汙漬提醒、控制自定義（可調曝光／景深位置或一次關閉防誤觸）。

Apple Music

歌曲置頂：喜愛或加入清單後可置頂，最多 6 首，點擊可設定導向或直接播放。

歌詞翻譯與發音：支援外語歌詞翻譯與發音顯示，字體大小可調。

K 歌模式（需搭配 tvOS 26）：iPhone 化身麥克風，可檢測延遲與調整人聲／混響。

播放清單資料夾：支援分門別類（如 KPOP）。

音樂觸感：可選僅人聲或全混音震動，力度可調。

鎖定畫面全螢幕專輯封面：可動畫縮放回鎖定畫面。

語音備忘錄

錄音室錄音：一鍵優化語音品質。

「用作鈴聲」：自錄或檔案音訊可直接設為鈴聲。

全新鈴聲：新增多款預設。

照片

雙分頁新架構：「圖庫」與「精選集」簡化瀏覽；圖庫支援共享、篩選、個人收藏等。

分類自定：可隱藏、重排或刪除不常用分類（如截圖），需要時再加回。

備忘錄、提醒事項

備忘錄工具列可移動，加粗、改色、加連結更順手；分享與返回介面調整。

提醒事項：置頂清單以顏色區分；新增「標準／日常採購／智慧清單」等模板；支援 Apple Intelligence 自動分類；控制中心新增快速提醒，可設地點到達提示。

▲▼ 。（圖／YouTube@大耳朵TV）

通話與訊息

電話 App：底部改 4 分頁；「個人收藏」移至通話紀錄頂端。提供「樣式」選項，統一模式需二次確認撥號，降低誤撥。

來電分類／過濾：新增未接、語音留言、未知來電等分類；支援靜音未知來電。

訊息：可套用背景（照片、色彩、水、雷射等），支援 即時翻譯 預覽；提供未知發件人與垃圾訊息過濾；「商務訊息」更名為 Messages for Business。

FaceTime

介面更圓潤，前鏡頭支援人像、棚燈。

即時翻譯（Beta）：雙語對話即時轉譯。

隱私保護：偵測疑慮（裸露）畫面會「定住」，保護兒少與個資。

AirPods 與連線體驗

新功能導引面板、音量路徑清楚標示（iPhone 或耳機）。

相機快門：AirPods Pro 可設定按一下自拍。

麥克風自動切換：錄影可選系統同源／iPhone／AirPods Pro。

持續用耳機播放：接入車輛藍牙或喇叭時，仍保留耳機輸出避免走漏。

入睡自動暫停：可依配戴與穿戴裝置狀態暫停媒體。

新增 App

預覽（Preview）：主打圖片／PDF 標註、簽名、裁切與資訊查看，與「檔案」的儲存定位不同。

遊戲中心（Game Center）：集中歷史遊戲、訊息、Apple Arcade 熱門與好友推薦。

錢包、計算機、健康與手錶

錢包：三點選單新增「自動填寫」快速管理信用卡資料。

計算機：刪除鍵固定常駐；加減鍵移位以減少誤觸。

健康：同高血壓通知；新增睡眠評分。

電池與系統管理

充電預估時間：即時顯示到 80%／100% 所需時間。

資訊面板智慧切換：未充電顯示電池資訊；充電時改顯充電資訊。

自適應電量：依使用情境自動調亮度、低電量模式觸發；20% 出現靈動島提示並可一鍵啟用。

隱私與安全：新增「封鎖的聯絡人」總覽；USB-C 有線配件管理可設定連接策略（每次詢問／解鎖允許等）。

輔助功能共享：字幕樣式、動態效果、車輛運動提示等，可透過 iCloud 或 AirDrop 分享到其他裝置。

降低高音量：提供更柔和的系統音，適合夜間。

此次 iOS 26 聚焦「設計一致性 × 實用功能」，液態玻璃讓介面更具層次與動態生命力，而截圖與 Apple Intelligence 的深度整合，則把「圈選即搜、即時翻譯、日期抽取」這類日常動作做得更直覺。功能廣度雖大，仍維持學習曲線平順；唯一可議處在於圖標整體仍延續自 iOS 7 的基調，未見更激進的變化。不過在實用性與跨裝置一致性上，這次無疑屬於大步前進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了
快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」
快訊／樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」
最後叮嚀成永別！孝子請假成焦屍　老父慟：早上才叫他好好休息
快訊／大一女遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲
兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡
台灣YTR在韓國被打　駐韓代表處出手了！
新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼
「夢幻沙灘」藏死神！10年奪10條人命　在地曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 26正式版完整導覽　YTR實測大推設計革新與功能升級

SONY電競新品INZONE系列登場　Fnatic選手共同開發提升FPS戰力

耗電快！i14 Pro電池健康度剩77%「想換i17 Pro」　內行給中肯建議

蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

iPhone 17不能貼膜？品牌發文澄清　達人：還是可以貼

AirPods Pro 3最新評測來了！科技YTR大讚：幾乎沒弱點

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

中華電信iPhone17預購加碼金中獎名單出爐！360幸運兒爽賺3600元

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光　T-Mobile高層搶先分享

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

iOS 26正式版完整導覽　YTR實測大推設計革新與功能升級

SONY電競新品INZONE系列登場　Fnatic選手共同開發提升FPS戰力

耗電快！i14 Pro電池健康度剩77%「想換i17 Pro」　內行給中肯建議

蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

iPhone 17不能貼膜？品牌發文澄清　達人：還是可以貼

AirPods Pro 3最新評測來了！科技YTR大讚：幾乎沒弱點

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

中華電信iPhone17預購加碼金中獎名單出爐！360幸運兒爽賺3600元

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光　T-Mobile高層搶先分享

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

全台3成兒少過重！恐讓身高「開高走低」　成長提前結束+胖到生病

安格斯12星座一周運勢9／15-9／21　金牛別硬裝熟、處女額外開銷大

快訊／上課才7天！大一女生遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

3C家電熱門新聞

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

iPhone 17不能貼膜？　品牌發文澄清

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

傳蘋果十月再推10款新品

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

中華電信iPhone17加碼金名單出爐

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

一圖看懂iPhone17規格！

YTR實測iOS 26　正式版完整導覽

更多熱門

相關新聞

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

蘋果全新iPhone 17系列亮相後掀起換機潮，今年不僅價格凍漲，容量更直接從256GB起跳，並首度加入輕巧款 iPhone Air，被外界認為是近年CP值最高的新機。12日晚間開放預購後，各大電商平台買氣高漲，首波數據顯示，高階旗艦仍是市場主流，Pro 256GB更是不到1分鐘內瞬間秒殺。儘管衝著新色「宇宙橙」下單的人不少，經典色系人氣同樣不減。

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

關鍵字：

iOS26iOSAPPLE蘋果iPhoneCarPlayLiquidGlass液態玻璃

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

明變天！　「全台雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面