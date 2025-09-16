iPhone升級iOS 26耗電又發燙　蘋果官方承認了！發文解答

▲iOS 26大改版液態玻璃設計UI。（圖／取自蘋果官網）



記者許力方／綜合報導

蘋果今天發布新系統，大改版的iOS26「液態玻璃」（LiquidGlass）設計融入每個平台，但很多果粉都有感，每次升級iPhone手機都會變得非常卡頓，發熱又耗電快，這次蘋果官方也特別上線新的支援文件，解答這個疑慮。

蘋果在iOS26更新項目檔案中明確說明，「像這樣的軟體更新項目會加入新功能和改進內容，可能會影響執行效能和電池續航力。」同時上線了一篇新的支援文件，專門解答用戶關於iOS26耗電的問題。

蘋果在文件中明確指出，蘋果定期推出重大軟體更新，為設備帶來新功能，並改進強化安全性和修復錯誤，以提升有效地資安防護、系統穩定度，例如此次iOS26帶來訊息、Safari、電子郵件的新功能，控制中心與鎖定畫面的改良，以及全新的AppleIntelligence（蘋果AI）技術。

在軟體更新方式上，蘋果的更新分為主要版本（如26.0）與次要版本（如26.1或26.1.1）。主要版本通常一年一次，帶來大量新功能與改進。次要版本則是全年多次推出，重點在安全性更新與修正。

至於用戶對於「效能與耗電」影響的疑慮，蘋果說明，是為了讓硬體與軟體一體化設計，兼顧效能與續航，更新完成後，可能會暫時出現電池續航下降或溫度升高的情況，這其中關鍵在於，系統會在「背景」中完成搜尋功能重建檔案資料索引、下載新的資源檔案及更新所有的App。

這些更新的任務都需要消耗計算資源，iOS 26新功能可能需要更多資源，蘋果也承認，在不同使用情境下，可能出現iPhone些微效能或電池影響，但蘋果會持續透過更新來優化體驗。這份支援文件並非專為iOS 26編寫，而是一份適用於所有iOS和iPadOS等更新的通用指南。