iOS 26更新「13大實用功能」懶人包攻略　果粉嗨翻：絲滑回不去　

▲iOS 26實用功能，鎖定畫面變成3D照片、新增電池充電時間表。（圖／ETtoday新聞雲）



記者許力方／綜合報導

隨著iPhone 17粉墨登場，iOS 26今天正式上線，蘋果最新「液態玻璃」設計UI掀起熱烈討論，大批果粉和科技部落客則實測，首批盤點，選出了iOS 26的13大實用功能，堪稱可真正提升手機使用日常體驗，讓不少網友大呼「用起來回不去了，好絲滑。」但也有人認為「卓裡卓氣」（指安卓）、耗電量變兇。

以下整理網路討論，iOS 26更新改版後，最熱門討論的「13大實用新功能」－

1. 預計充電時間：

被認為相當方便，改善體驗的新功能，現在充電時可以直接在鎖定介面標示你的iPhone還有多久才能充滿電。在「設定」的「電池」也能清楚看到充電預估時間表。

2. 適應性電量：

在「設定」＞「電池」＞「電源模式」中開啟適應性電量，當用電量比平常高時，iPhone會自動調整效能延長續航力，包括降低螢幕亮動，允許部分活動耗時增加。

3. 滑動返回：

過往iPhone只能滑動螢幕左側邊緣來直行返回上一頁，更新後，在畫面中央任何位置向右滑動，都可以觸發返回手勢，對單手操控非常友好，但目前僅適用於系統內建App。

4. AirPods遙控拍照：

AirPods可以遠端操控iPhone「相機」的拍攝。



5. 自定相機控制按鈕：

iPhone右側相機控制按鈕終於可以自定義功能，用不到的功能可直接關閉。

6. 鏡頭清潔提示：

在「設定」＞「相機」中可以開啟新功能「鏡頭清潔提示」，系統檢測到鏡頭髒了，就會提醒。

7. 3D鎖定螢幕背景：

鎖定螢幕畫面的背景照片，可以設定點選六角形圖示，iPhone會自動產生「空間場景」，讓鎖定畫面變成裸眼3D。

8. 人像專用攝影風格：

iPhone原相機拍照一直被人詬病有過度銳化的問題，尤其拍人物，新功能加入攝影風格「明亮」，號稱可以讓人像膚色呈現更亮麗柔和的效果。

9. 歌詞自動翻譯：

Apple Music現在可以自動翻譯歌詞。

10. 圖示主題顏色隨殼：

主畫面長按後，可在左上角「編輯」>「自訂」中，改變所有App圖式的色調，並且能識別原廠手機殼的顏色來自動切換。

11. 來電篩選：

現在系統內建可在「電話」右上角選項，點選「管理過濾」，在通話過濾中開啟「未知的來電」，iPhone會自動將未知號碼的未接來電和語音留言靜音，並移至未知的來電列表。

12. 再睡X分鐘：

過去iPhone鬧鐘內建功能死板的「再睡9分鐘」，現在可以自訂為N分鐘。

13. 動態島低耗電模式：

當iPhone電量低於20%時，新功能會在動態島上顯示，此時點擊動態島可以直接打開低耗電模式。

▼iOS 26可來電篩選、自動翻譯歌詞。（圖／取自蘋果官網）

