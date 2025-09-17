　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

▲大陸部分電商賣家上架一款呂洞賓整人月餅，引起網友熱議。（圖／翻攝極目新聞）

▲大陸部分電商賣家上架一款呂洞賓整人月餅，引起網友熱議。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中秋節前夕，大陸多個電商平台出現標榜「狗咬呂洞賓」的整人月餅，售價從19.9元（人民幣，下同）到208元不等，部分商家還在促銷廣告上強調「惡毒送男女朋友」，引起網友熱議。不少網友調侃「吃了是狗，不吃就是不識好人心」，讓這款月餅成為話題焦點。

▲大陸部分電商賣家上架一款呂洞賓整人月餅，引起網友熱議。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，在電商平台搜尋「狗咬呂洞賓」月餅，可見多家商鋪上架販售，部分商品頁面甚至展示「被咬一口」的月餅，印有「呂洞賓」三字與人物形象，並配註「順豐包郵」與「惡毒整人」等字樣。

在網路售價方面，分別有12塊裝內藏3個特殊月餅，標價115元；18塊裝僅藏有1個，類似於開盲盒，售價208元；另有2塊裝簡易版，售價78元。商品圖樣均標有「喬家棧」品牌標誌，並已有訂單成立。

對此，南昌喬府食品有限公司工作人員回應，公司確實推出過「群仙賀月」創意月餅系列，內含「八仙」角色，其中包括呂洞賓，但產品從未命名為「狗咬呂洞賓」。該名工作人員強調，平台上的相關標示可能來自第三方經銷商的噱頭操作。

公開資訊顯示，「喬家棧」是大陸商務部首批認定的中華老字號品牌，曾獲中國食品工業協會頒發「中華國餅」稱號。該公司也證實，呂洞賓月餅售價僅19.9元，與部分網店高價「整人版」存在差異。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐國勇翻蔣介石手稿嗆蔣萬安：跟你曾祖父爭論！看他怎對付台灣人
快訊／女大生家屬悲痛招魂　一次聖筊
誤發停班課！北市指中央系統出包　人總駁：已明確標示「測試」
快訊／修車廠爆炸！　35歲女死亡
快訊／新北29歲女「14F墜樓」！墜撞雲梯車再落地　爆頭慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願依舊要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

2027台海爆發危機？　美前國防官員稱「無時間表」當時情勢是關鍵

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

外媒傳中國測試首款DUV光刻機　陸科技股暴漲...百度15％漲幅年內最高

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

美派武官出席香山論壇　陸學者酸小心眼：不情願依舊要打交道

部落客重磅爆料：iPhone 18 Pro已打樣！　螢幕形態值得期待

大國如何和平共處？台灣問題列關鍵　中美專家：管理分歧避免衝突

汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

陸央企利潤總額五年內年增速8.3％　資產總額破90兆人民幣

2027台海爆發危機？　美前國防官員稱「無時間表」當時情勢是關鍵

TikTok爭議有解？　陸官媒：將依法審批技術出口、智慧財產權

美前國防部官員談「台灣地位未定論」　重申美對中政策從未變過

外媒傳中國測試首款DUV光刻機　陸科技股暴漲...百度15％漲幅年內最高

找最優秀人才！賴清德：除少數個案　應農曆年前完成縣市長提名

林岱樺：民心重要還是數字重要？　綠支持度下滑必須說真話做實事

開箱直擊／連Jennie都愛用！推聯名松菸快閃「本人親簽」運來台灣

本村炸雞「4款韓式料理」首賣　有粉玫瑰拉麵、黑嚕炸醬麵

台北101國慶煙火500架無人機登場　長4分鐘「規格擴大至全棟」

大陸青年失業率拉警報！　8月攀升至18.9％、創今年新高

金融股2檔現增申購今起跑！每人5張　價差小考驗市場熱度

余祥銓1歲女兒手指遭門夾傷！　「指甲發紫流血」傷照曝光他心碎

朋友1句話催生靈感！男靠「副業」年營收3億　披露創業秘訣

少年31刀殺18歲女友「沒砍臉非情殺」高大成：應判死刑！

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

大陸熱門新聞

情侶住飯店「嘿咻遭偷拍」　竟收陌生訊息勒索：真的好騷

無糖飲料當水喝！67歲女患糖尿病酮症

2公尺鐵條插入擋風玻璃！香港司機遭釘在駕駛座

不需要輝達了？　阿里新AI晶片重要參數「與H20相當」

陸配亞亞感傷遭不公對待「深信」家會團聚

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包 男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

3歲娃展現書法功　網驚：拿到蘇軾秘笈嗎

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文就漲粉20萬！

她按一鍵取消「開通會員」！7位數存款沒了

TikTok案暴露美「雙標」對華打壓恐反噬

陸網友秀媽媽手工繡花NIKE勾勾包 釣出官方回應：Just do it！

中美「邊打邊談」底牌盡出　丁鯤華：台商邊調整邊生存

美前國防部官員重申：美對中政策從未變過

更多熱門

相關新聞

宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

塔羅牌老師艾菲爾分享，中秋節前，生肖屬「鼠、龍、羊、豬」好運相伴，像屬鼠者有貴人相助，屬豬者財運增強。

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

神戶風月堂清爽檸檬迎中秋

神戶風月堂清爽檸檬迎中秋

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」塩麴烤肉健康不怕胖

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」塩麴烤肉健康不怕胖

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

關鍵字：

月餅中秋電商整人呂洞賓歇後語

讀者迴響

熱門新聞

快訊／王柏傑反擊了！

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

女大生赴約慘死　命案現場遺留「粉色髮絲」

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

即／17歲少年狠殺女大生！爸爸發聲

快訊／二度被拍！范姜彥豐「和黑帽女同

31刀狠殺前女友　17歲少年跳八家將畫面曝

發現女兒被強拍裸照　爸私刑勒死姪子焚燒

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

「台灣地位未定」74年前就決議　專家：蔣中正妥協接受

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面