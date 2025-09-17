汪汪隊限定！　陸廠商賣整人「呂洞賓月餅」咬一口就中計

▲大陸部分電商賣家上架一款呂洞賓整人月餅，引起網友熱議。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

中秋節前夕，大陸多個電商平台出現標榜「狗咬呂洞賓」的整人月餅，售價從19.9元（人民幣，下同）到208元不等，部分商家還在促銷廣告上強調「惡毒送男女朋友」，引起網友熱議。不少網友調侃「吃了是狗，不吃就是不識好人心」，讓這款月餅成為話題焦點。

《極目新聞》報導，在電商平台搜尋「狗咬呂洞賓」月餅，可見多家商鋪上架販售，部分商品頁面甚至展示「被咬一口」的月餅，印有「呂洞賓」三字與人物形象，並配註「順豐包郵」與「惡毒整人」等字樣。

在網路售價方面，分別有12塊裝內藏3個特殊月餅，標價115元；18塊裝僅藏有1個，類似於開盲盒，售價208元；另有2塊裝簡易版，售價78元。商品圖樣均標有「喬家棧」品牌標誌，並已有訂單成立。

對此，南昌喬府食品有限公司工作人員回應，公司確實推出過「群仙賀月」創意月餅系列，內含「八仙」角色，其中包括呂洞賓，但產品從未命名為「狗咬呂洞賓」。該名工作人員強調，平台上的相關標示可能來自第三方經銷商的噱頭操作。

公開資訊顯示，「喬家棧」是大陸商務部首批認定的中華老字號品牌，曾獲中國食品工業協會頒發「中華國餅」稱號。該公司也證實，呂洞賓月餅售價僅19.9元，與部分網店高價「整人版」存在差異。