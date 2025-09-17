　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

▲▼超級月亮。（圖／記者徐文彬攝）

▲中秋佳節即將在10月6日到來。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，中秋節前，生肖屬「鼠、龍、羊、豬」好運相伴，像屬鼠者有貴人相助，屬豬者財運增強。

艾菲爾老師在臉書說，中秋佳節即將在10月6日到來，月圓人團圓之際，宇宙的能量也在此刻達到高峰，這股充滿溫暖與豐盛的能量，將特別眷顧某些生肖，為他們帶來意想不到的好運與驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖鼠：貴人相助，職場躍升

在中秋前這段時間，將迎來一場職場上的華麗轉身，過去你們的努力和機敏，可能未被完全看見，但在這股強大能量的推動下，將遇到生命中的貴人。

這位貴人可能是你的上司、資深前輩，或是欣賞你才能的客戶，他們將會給你關鍵性的支持與機會，例如將一個重要專案交給你負責，或是在高層會議中為你美言幾句。

你會發現過去看似遙不可及的目標，在此刻變得觸手可及。這份貴人運不僅會為你帶來升職加薪的機會，更會讓你在職場上建立起更高的聲望與信賴度，實現職業上的大躍進。

生肖龍：好運加持，學業順遂

中秋前這段時間，你們的學業運勢將得到好運加持，讓你感覺事事順利。如果你是學生，你的學習狀態將會達到前所未有的高峰，思緒清晰、記憶力增強，過去感到困惑的難題也能迎刃而解。

如果你正準備參加重要的考試，你的努力將會獲得豐厚的回報，可能在考試中遇到熟悉的題目，或是超常發揮。

如果你在職場上需要學習新技能，這段時間你也會感到特別順手，能夠快速掌握重點。這份好運不僅來自於外部，更源自於你內心的平靜與專注，讓你能夠心無旁騖投入學習中，收穫滿滿。

生肖羊：人際和諧，長輩支持

中秋前這段時間，人際和諧將會為你們帶來好運，你們溫和善良的性格，在這股能量的影響下，會變得更有魅力。你可能會發現與家人、朋友的關係變得更加緊密，過去的小摩擦也此刻消失。

特別是與長輩的關係，你將會得到他們的支持與愛，他們可能會在生活或事業上給你寶貴的建議，或直接提供實質的幫助，讓你感到溫暖與安心。這份人際上的順遂，將為你的整體運勢奠定穩固的基礎，讓你無論在任何場合，都能得到他人的喜愛與幫助。

生肖豬：財運增強，禮物驚喜

中秋前這段時間，將迎來一波強勁的財運增強，你們天性隨和，對金錢沒有太強的慾望，但這股能量將會為你們帶來意想不到的偏財或禮物驚喜。

你可能會在抽獎活動中意外中獎、收回一筆被遺忘的款項，或是拿到一份來自朋友或家人的貴重禮物。這份財運降臨，讓你覺得生活充滿了小確幸。

同時這也提醒你，你過去的善良與付出，正以另一種形式回饋給你。只要你持續保持一顆樂觀與感恩的心，財富的能量就會源源不絕地流向你，讓你感到富足與快樂。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐國勇否認光復節　蔣萬安：賴清德是哪國總統？遵守哪國憲法？
快訊／新台幣強升！　再見「29」字頭
女大生慘死！命案現場遺留「粉色髮絲」　黑狗嗅聞血腥味
徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講
快訊／金價再刷歷史新高！
竹科工程師70秒灌「1公升的眼淚」暴斃　酒吧老闆、店長慘了
國民黨「萊爾校長」紓壓球首波預購開賣　500顆3分鐘全秒殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」　一票人秒抖：太可怕

1通訊APP超多人推！下載數「超車LINE了」用戶嗨　一票卻搖頭

沒亂花錢「卡費、房租繳不出」　35K北漂男悲嘆：還是過成像窮人

高鐵3連假再加開8班車　9/19開放購票

妹子做美甲「10指皆感染病毒疣」！醫震驚：第一次看到

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

雙颱估明後接力生成　「重點在樺加沙」雨最大地區曝

丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」　一票人秒抖：太可怕

1通訊APP超多人推！下載數「超車LINE了」用戶嗨　一票卻搖頭

沒亂花錢「卡費、房租繳不出」　35K北漂男悲嘆：還是過成像窮人

高鐵3連假再加開8班車　9/19開放購票

妹子做美甲「10指皆感染病毒疣」！醫震驚：第一次看到

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

雙颱估明後接力生成　「重點在樺加沙」雨最大地區曝

丹娜絲颱風吹出奧客！　災民情勒台南市府

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

鹿晗關曉彤爆分手！8年生日祝福「首度中斷」　13個月零同框

檢警勘查大峽谷！美濃阿婆攔路申冤：報案都沒用　警否認吃案

美打「台灣牌」戰略焦慮　解放軍談「台灣地位論」：是中國一個省

R17世運站東側A5街廓公辦都更　打造高雄半導體產業聚落新核心

小鬼驟逝5年…Junior喝醉狂喊「我要去找他」！妻心疼：他真的很想你

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」　一票人秒抖：太可怕

于朦朧墜樓亡！　孫德榮爆「高層壓下真相」：太離奇到底在怕什麽

研究揭維他命D竟能助攻乳癌化療　醫：腫瘤全消機率提升近8成

美軍火商浮報軍購售價、超收行政管理費　審計部：追回近54億元

紐約時裝周／舒華看秀造型美到窒息！COS高級灰極簡秋冬重點單品一次看

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

生活熱門新聞

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

全台變天！　米塔颱風估明生成

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

志祺七七認YT流量崩跌　沉澱1個月回應3大爭議

可能有雙颱！　「樺加沙生成機率90%」最新路徑曝

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

桃機第三航廈招募77名職缺　起薪最高8萬元

雙颱估明後接力生成　「重點在樺加沙」雨最大地區曝

米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動

全台最夯廟宇　第一名7個月狂吸993萬人次

更多熱門

相關新聞

神戶風月堂清爽檸檬迎中秋

神戶風月堂清爽檸檬迎中秋

隨中秋將近，多款異國風情禮盒也紛紛搶市，日本的神戶風月堂推出檸檬新口味，還有互動式包裝讓收禮者有小驚喜、香港半島酒店以「芒果布丁」入餅、義大利甜點世家 COVA 用擅長的巧克力增添月餅風味，各有特色。

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告限購令

好運到！　4星座年底前大翻身

好運到！　4星座年底前大翻身

「四大生肖」9、10月財運爆棚

「四大生肖」9、10月財運爆棚

柚子與6類藥物避開一起吃

柚子與6類藥物避開一起吃

關鍵字：

塔羅牌老師艾菲爾生肖中秋

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

全台變天！　米塔颱風估明生成

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面