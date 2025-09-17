宇宙能量高峰！　4生肖中秋前接好運

▲中秋佳節即將在10月6日到來。（圖／資料照／記者徐文彬攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾分享，中秋節前，生肖屬「鼠、龍、羊、豬」好運相伴，像屬鼠者有貴人相助，屬豬者財運增強。

艾菲爾老師在臉書說，中秋佳節即將在10月6日到來，月圓人團圓之際，宇宙的能量也在此刻達到高峰，這股充滿溫暖與豐盛的能量，將特別眷顧某些生肖，為他們帶來意想不到的好運與驚喜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖鼠：貴人相助，職場躍升

在中秋前這段時間，將迎來一場職場上的華麗轉身，過去你們的努力和機敏，可能未被完全看見，但在這股強大能量的推動下，將遇到生命中的貴人。

這位貴人可能是你的上司、資深前輩，或是欣賞你才能的客戶，他們將會給你關鍵性的支持與機會，例如將一個重要專案交給你負責，或是在高層會議中為你美言幾句。

你會發現過去看似遙不可及的目標，在此刻變得觸手可及。這份貴人運不僅會為你帶來升職加薪的機會，更會讓你在職場上建立起更高的聲望與信賴度，實現職業上的大躍進。

生肖龍：好運加持，學業順遂

中秋前這段時間，你們的學業運勢將得到好運加持，讓你感覺事事順利。如果你是學生，你的學習狀態將會達到前所未有的高峰，思緒清晰、記憶力增強，過去感到困惑的難題也能迎刃而解。

如果你正準備參加重要的考試，你的努力將會獲得豐厚的回報，可能在考試中遇到熟悉的題目，或是超常發揮。

如果你在職場上需要學習新技能，這段時間你也會感到特別順手，能夠快速掌握重點。這份好運不僅來自於外部，更源自於你內心的平靜與專注，讓你能夠心無旁騖投入學習中，收穫滿滿。

生肖羊：人際和諧，長輩支持

中秋前這段時間，人際和諧將會為你們帶來好運，你們溫和善良的性格，在這股能量的影響下，會變得更有魅力。你可能會發現與家人、朋友的關係變得更加緊密，過去的小摩擦也此刻消失。

特別是與長輩的關係，你將會得到他們的支持與愛，他們可能會在生活或事業上給你寶貴的建議，或直接提供實質的幫助，讓你感到溫暖與安心。這份人際上的順遂，將為你的整體運勢奠定穩固的基礎，讓你無論在任何場合，都能得到他人的喜愛與幫助。

生肖豬：財運增強，禮物驚喜

中秋前這段時間，將迎來一波強勁的財運增強，你們天性隨和，對金錢沒有太強的慾望，但這股能量將會為你們帶來意想不到的偏財或禮物驚喜。

你可能會在抽獎活動中意外中獎、收回一筆被遺忘的款項，或是拿到一份來自朋友或家人的貴重禮物。這份財運降臨，讓你覺得生活充滿了小確幸。

同時這也提醒你，你過去的善良與付出，正以另一種形式回饋給你。只要你持續保持一顆樂觀與感恩的心，財富的能量就會源源不絕地流向你，讓你感到富足與快樂。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。