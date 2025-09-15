　
地方 地方焦點

台塩聯名維格推「膠原蛋白月餅」　塩麴烤肉健康不怕胖

▲台塩生技攜手維格餅家推出膠原蛋白鳳梨酥、塩麴蛋黃酥，主打健康美味兼具的中秋月餅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

中秋節少不了月餅與烤肉，今年想吃得更健康，台塩生技都替你準備好了！台塩首度攜手維格餅家推出「膠原蛋白洛神蔓越莓鳳梨酥」與「鳳梨塩麴烏豆沙蛋黃酥」，將生技元素融入傳統糕點，美味同時兼顧保養；另外推薦以「鮮選我塩麴」取代烤肉醬，肉質軟嫩、減鈉更養生，打造不怕胖的中秋健康美味提案。

台塩生技月餅禮盒於門市預購已熱賣完售，9月19日起將於七股鹽山、通霄廠門市上架現貨，東森購物同步推出限量特惠組，預購至9月23日止。此次跨界聯名主打「健康×創新」，鳳梨酥內餡選用台灣鳳梨與洛神蔓越莓果乾慢火熬煮，搭配獨家膠原蛋白，內外兼修；蛋黃酥則以塩麴混合餅皮，搭配減糖豆沙與無鹽奶油，層層酥香不膩口。

▲台塩生技攜手維格餅家推出膠原蛋白鳳梨酥、塩麴蛋黃酥，主打健康美味兼具的中秋月餅。（記者林東良翻攝，下同）

台塩公司董事長丁彥哲表示，隨著國人對養生、天然與機能性食品需求提升，台塩透過創意聯名，將生技專業融入節慶美食，顛覆月餅「高油高糖」的傳統印象，不僅創造新話題，也加乘雙方品牌優勢。

除了月餅，中秋烤肉也必備「鮮選我塩麴」。這款被譽為「魔法調味品」的塩麴，不僅能分解蛋白質、使肉質軟嫩入味，還能減少鹽分與添加物攝取。台塩採用台南後壁農會台梗九號米搭配海鹽天然發酵，支援在地農業，成分單純、不含化學添加物，適合烤肉、快炒、湯品與烘焙，一匙就能提升料理風味。

台塩生技中秋檔期優惠，自9月18日至11月11日於門市與官網同步推出「鮮選我」塩麴與黑豆塩麴厚醬油優惠組合，另有多款保健、保養、清潔用品禮盒，滿足中秋送禮需求。詳細資訊可洽台塩生技門市或客服專線0800-230990。

