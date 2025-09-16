　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

▲▼iPhone 17 Pro。（圖／取自蘋果官網）

▲蘋果新一代iPhone 17系列預購開跑後掀換機熱潮。（圖／取自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果全新iPhone 17系列亮相後掀起換機潮，今年不僅價格凍漲，容量更直接從256GB起跳，並首度加入輕巧款 iPhone Air，被外界認為是近年CP值最高的新機。12日晚間開放預購後，各大電商平台買氣高漲，首波數據顯示，高階旗艦仍是市場主流，Pro 256GB更是不到1分鐘內瞬間秒殺。儘管衝著新色「宇宙橙」下單的人不少，經典色系人氣同樣不減。

今年iPhone 17系列共推出四款機型，分別為iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max。對於追求高效能、影像表現與偏好使用完整體驗的消費者來說，旗艦 Pro 系列搭載更高效的A19晶片、升級的相機系統等頂級規格，依舊是換新機時的主力選項。

東森購物觀察，iPhone 17系列銷售表現較前代大幅提升，訂單數翻倍成長，其中iPhone 17 Pro Max最受歡迎，銷售占比達6成，其次為iPhone 17 Pro，兩款機型合計佔比超過9成。容量以Pro Max 256GB最搶手，占比超過4成。

樂天市場也指出，iPhone 17系列開放預約以來，自9月12日至今累計預約量已數百支，相較去年iPhone16系列同期成長兩成，最熱銷Pro Max 256GB與Pro 256GB合計預約量佔整體的6成，顯示高階機型需求持續強勁。

這股熱潮也反映在下單速度上。PChome 24h 購物指出，此次Pro 系列預購量佔近7成，iPhone 17 Pro 256GB更是在不到1分鐘內、僅38秒瞬間秒殺。momo購物網根據站上訂單也發現，Pro 系列256GB規格最受青睞之外，iPhone 17 Pro Max 256GB銀色在開賣10分鐘內完售，後續將依供應與物流狀況釋出新一波預購量。

蘋果,Apple,iPhone 17,果粉（圖／Apple提供）

▲iPhone 17以薰衣草紫色最受青睞。（圖／Apple提供）

顏色方面，雖然新色話題性高，經典色系的人氣依然不減，果粉換機仍偏好安全色。東森購物表示，全新推出的「宇宙橙」表現亮眼，人氣突破3成，穩坐銷售冠軍，銀色、藏藍色則是有兩成以上緊追其後。樂天市場也出現同樣選色偏好，PChome 24h 購物的iPhone 17 Pro由「宇宙橙」奪下人氣王，其次是銀色，iPhone 17則以全新推出的薰衣草紫色最受青睞，白色位居第二。

蝦皮購物也提到，今年iPhone 17的預購反應熱烈，活動頁首日瀏覽人次較去年同期成長近4成，顯示消費者對於新機的期待度與關注度明顯提升，目前預購最受歡迎的是iPhone 17 Pro Max 256GB，顏色以「宇宙橙」最受青睞，是下單的首選組合。

從電商平台紛紛揭曉的預購數據來看，這波換機潮來勢洶洶，隨著供貨持續釋出與優惠加碼，業界預估這波由高階旗艦與新色帶動的買氣，將一路延燒至正式開賣日後。

每日新聞精選

