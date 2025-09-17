賓士哥載女友人出事！路邊停車卻掉落駁坎　驚險畫面曝光

▲桃園市鄭姓男子昨晚駕駛白色賓士轎車搭載女性友人行經龜山區明興街欲路邊停車，疑因天色昏暗掉落駁坎。（圖／龜山警方提供）
記者沈繼昌／桃園報導
桃園市鄭姓男子昨（16）日晚駕駛白色賓士轎車搭載女性友人外出，行經龜山區明興街欲路邊停車時，疑因天色昏暗掉落駁坎卡住，所幸2人自行脫困，龜山警方到場處理，2人都未受傷但飽受驚嚇，鄭男酒測值為零，所幸並未波及其他車輛與路人。龜山警方呼籲，路邊停車務必注意周邊位置，以免造成意外。
龜山警方指出，45歲鄭姓男子昨晚7時30分許，駕駛白色賓士轎車搭載女性友人行經龜山區明興街欲路邊停車時，疑因天色昏暗未注意路邊狀況，直接翻落駁坎下，整輛賓士轎車卡在路旁，巨大撞擊聲嚇壞路人，一旁便利超商客人與路人紛紛探頭查看，所幸2人未受傷自行脫困。
龜山警方到場處理，發現駕駛鄭姓男子與同行女性友人都未受傷，員警為鄭男實施酒測值，酒測值為零，至於事故原因正由警方調查釐清；龜山警方呼籲，民眾駕車欲停靠路邊，務必要注意停車位置周邊狀況，避免發生危險影喜自身路人安全。
