陸科學家首捕捉植物單細胞分裂全過程　破解世紀難題

▲山東農業大學張憲省（圖右）與蘇英華（圖左）教授研究團隊。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

大陸科研團隊首次完整記錄植物單細胞分裂的全過程，破解百年來「植物細胞全能性」的分子機制之謎。該成果於昨（16）日刊登在國際權威期刊《Cell（細胞）》線上版，顯示單一植物細胞在適宜條件下如何重新發育為完整植株，為現代農業育種帶來重大突破。

▲大陸科研團隊破解「植物細胞全能性」世紀難題。（圖／翻攝光明網，下同）

《央視》報導，「植物細胞全能性」概念最早在1902年提出，指植物體細胞能脫分化為類似受精卵的全能幹細胞，進而發育為完整個體，但其核心分子調控機制長期未明。

山東農業大學張憲省與蘇英華團隊結合單細胞測序與活體成像技術，首次捕捉到單個植物細胞的分裂與發育全過程，實證植物細胞全能性的「單細胞起源」。

蘇英華指出，我可以通過打開它的一個「開關」，讓它變成一個類似受精卵的全能性細胞，然後長出下一代，「開關就是原始細胞中積累了大量的生長素，給這個細胞一個特殊的環境，它受到刺激之後，就會變成一個全能性的幹細胞。」

目前，該體系已在小麥、玉米、大豆等作物中進行實驗。張憲省表示，這項成果未來可望透過精準調控，加速優良品種的快速克隆，大幅縮短育種週期，並強化珍稀作物種質資源的保護與利用。