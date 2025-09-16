無懼美科技封鎖　騰訊宣佈：已全面適配主流國產晶片

▲生成式AI「騰訊元寶」。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

美中科技封鎖戰下，騰訊今（16）日於「2025全球數位生態大會」上宣佈，旗下雲業務已全面完成主流國產芯片（晶片，下同）適配，並同步推出「智能體戰略全景圖」，將「智能化」和「全球化」視為未來成長雙引擎。

▲廣東深圳騰訊總部。（圖／記者魏有德攝）

《澎湃新聞》報導，騰訊集團副總裁、騰訊雲總裁邱躍鵬在會上表示，「目前騰訊已全面適配主流國產晶片，並積極參與和回饋開源社區。」騰訊高級執行副總裁湯道生則強調，企業增長核心在於「向智能化要產業效率，向全球化要收入規模」。

官方數據顯示，騰訊AI原生應用「元寶」DAU已躋身全國前三，QQ瀏覽器AI月活暴增逾17倍，廣告與遊戲業務也因AI技術帶動實現雙位數增長，凸顯騰訊在外部壓力下正以自主科技與國際布局開拓新空間。

騰訊雲正式發佈「智能體戰略全景圖」，透過智能體解決方案、SaaS+AI、大模型技術三大升級，全面開放AI能力，並推動AI導入廣告、遊戲、跨境雲服務等業務。據此，騰訊元寶自上線以來提問量暴增，IMA知識庫文件數突破1億份，QQ瀏覽器AI用戶活躍數相較4月增加17.8倍，顯示AI正成為公司營收增長的重要驅動力。

大陸科技業近年面臨美方晶片與雲端技術封鎖，騰訊突宣佈全面適配國產晶片，除展現其技術自主化進程，也與阿里、華為等大廠的去美化佈局呼應，反映大陸數位產業正加快推動自主生態與國際市場的雙軌發展。