郝龍斌確定參選國民黨主席！　明赴中央黨部領表登記

▲前台北市長郝龍斌終於下定決心選國民黨主席。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉15日起至9月19日進行領表登記作業，目前已有國民黨立委羅智強、前藍委鄭麗文、孫文學校校長張亞中領表宣布參選，但態勢仍相當混沌。儘管近日黨內人士積極勸進，希望由民調領先，且輩分、聲望與藍白合作默契兼備的中廣前董事長趙少康參選，但今（17日）有媒體以獨家報導指，郝龍斌預定今天下午赴國民黨中央黨部領表。不過，郝龍斌辦公室對此駁斥，「確定今天下午不會去領表。」據了解，領表時間預計為明日，時間仍待公布。

國民黨主席選舉預計9月15日開始領表，9月18、19日辦理登記，10月18日投票，11月1日舉辦全代會交接。日前公布的藍營內部對比民調顯示，鄭麗文目前獲黨員支持度最高（22.2%）、郝龍斌因尚未宣布參選，民調居次（20.5%）；但若由戰鬥藍召集人趙少康出馬，則強勢領先鄭麗文。如今趙少康決定支持郝龍斌參選黨魁，「戰鬥藍」便將全力支持郝龍斌。

對於傳出今日下午赴中央黨部領表，郝龍斌辦公室澄清，「不好意思，各位好朋友，如果要去領表，我們一定會事先跟大家報告。不會突然說要去領表。謝謝大家。」、「確定今天下午不會去領表。」據了解，領表時間為明日。