沙鹿女大生「生前一度回家」　男友砍31刀還踹遺體！時間軸曝光

網搜小組／劉維榛報導

台中市沙鹿區昨（16日）街頭發生情殺案，17歲駱姓少年預先在網路上買了30公分長刀，甚至向路人借手機打給18歲顏姓女友，顯見早有預謀犯案，他約出對方後，談判過程卻情緒失控，44秒砍女方31刀，逃亡前更冷血踢遺體一腳，手段極為兇殘。《ETtoday新聞雲》也整理出該命案的時間軸。

據了解，駱姓少年平日混廟會，有幫派背景，雖然年紀輕輕，但下手超狠，先從網路買長刀預謀行刺，昨日從苗栗苑裡向朋友借機車，特意拆了車牌騎到台中沙鹿，疑似擔心顏女不接電話，便在路邊向人借電話打給顏女。

透過顏女住家附近宮廟的監視器畫面可發現，顏女昨日上午8時56分時先出門一趟，9時05分返家，9時14分被駱姓少年約出門，只見她頭綁低馬尾，身穿藍色上衣、短褲、白色中筒襪、白色洞洞拖鞋，手上還拎著一個粉色小提袋，打扮青春洋溢外出，沒想到事隔僅半小時後便遭遇死劫。

附近監視器拍下駱少與顏女原本蹲在地上疑似談話，隨後駱少突然起身，接著持刀以揮、砍、刺等方式，瘋狂攻擊顏女，造成顏女倒地不起，駱男疑見顏女已無反應，準備轉身離去，未料走沒多遠，又回頭對著倒臥在地的顏女多砍了數刀，導致顏女大量失血，現場遺留大片血跡，當場慘死。

當時有目擊者描述，女子身中多刀，其中左手被砍到 「只剩皮連骨」，兇嫌下手毫不留情。更冷血殘暴的是，駱男在行兇後騎乘無車牌的機車逃逸，在臨走前，還踢了女子遺體一腳。

駱男殺害顏女後騎無牌機車逃逸，先是逃往苗栗苑裡，之後又搭火車前往彰化躲藏。警方於昨下午3時許在彰化某旅館查緝到駱男，至晚間7時許警方已將駱男帶至清水警分局，準備進行偵訊，只見駱男下車後低著頭配合警方，由警員押進偵訊室，已無殺人時的囂張氣焰。

據了解，顏女頭、頸、四肢、軀幹皆受有刀傷，共計至少30多處傷勢，檢方已安排今日進行斷層掃描，並排定明（18）日下午2時解剖，以釐清確切死因。

