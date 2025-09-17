17歲男殺21歲女大生！親友曝「借錢喪命」內幕　小男友是討債集團

記者葉國吏／綜合報導

台中沙鹿區16日發生一起震撼社會的命案。剛考上大學的21歲顏姓女子，在分手談判中被17歲駱姓男友持刀殺害，命喪血泊。事後，駱嫌逃逸至彰化遭警方逮捕。命案背後疑因金錢糾葛與分手爭執，案情仍待釐清。

▲沙鹿命案，台中市沙鹿區發生凶殺案，年約20多歲女子遭男子砍殺10多刀，當場慘死。（圖／記者白珈陽攝，下同）

命案後，社群平台「Threads」掀起熱議。一名網友爆料，死者親友透露事件主因並非單純感情問題，而是長期金錢糾紛。顏女因打工賺取學費遭男友頻繁借款，分手前要求歸還欠款卻演變成憾事。此消息引發網友熱議，紛紛留言痛批欠錢不還、情緒失控的行為令人心寒。

▲死者女大生親友發文。（圖／翻攝Threads）

回顧案發經過，駱嫌疑不滿女友另結新歡，約顏女在沙鹿櫻花隧道見面談判。他提前拆下機車車牌並攜帶長刀，談話僅十多分鐘便持刀砍殺顏女，甚至在她哀求時仍下手毫不留情。行兇後，他騎車逃逸至苗栗，再轉搭火車至彰化，最終下午被警方逮捕。駱嫌的詳細犯罪動機仍在調查中。

顏女原本是台中大甲人，因考上弘光科大進修部才搬到沙鹿與阿嬤同住。她與駱嫌透過網路相識交往，卻因男方疑似是討債集團成員且行為偏差決定分手。校方對顏女未能實現青春夢想深表痛心，承諾協助家屬處理後續事宜，並提供同班同學心理輔導。命案震撼各界，好友與家人至今難以接受。