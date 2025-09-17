　
國際

德國怎麼了？420萬人拖欠水電費　1/3人口拿不出4.5萬台幣

▲▼ 德國,德國國旗。（圖／VCG）

▲全德國2024年有420萬人所在的家庭身陷帳單繳費困境。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

根據德國聯邦統計局（Destatis）公布的最新數據，全德國2024年有420萬人所在的家庭身陷帳單繳費困境，占約總人口5%，無法準時支付電費、瓦斯費等，租屋族面臨的狀況更加嚴重。另外，還有大約三分之一的人拿不出1250歐元（約新台幣4.5萬元）的應急資金，就連洗衣機等家電損壞維修都是難題。

magdeburg-klickt.de報導，統計局數據顯示，德國去年有420萬人的家庭拖欠水電瓦斯等帳單費用，租屋戶拖欠的比例高達6.4%，幾乎是自有住宅戶3.4%的兩倍。

除此之外，德國有三分之一民眾拿不出應急資金。調查發現，32.2%人口所在家庭無法負擔1250歐元（約新台幣4.5萬元）的突發支出，洗衣機故障或是暖氣維修都可能讓這些家庭陷入困境。

根據中央社，俄烏戰爭引發的能源危機持續發酵，目前仍遠高於戰前水準，讓人民日常開銷都受到衝擊，固定住房相關雜費走高，包括垃圾清運、電梯維護等費用較前一年同期上漲4%，高於全國平均物價漲幅（2.2%）。

德國政府正研擬對策緩解民眾財務壓力，經濟部長宣布將調整能源轉型政策，總理梅爾茨（Friedrich Merz）也承諾年底前改革公民津貼制度。

