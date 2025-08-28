德兵役改革！18歲男性將強制登記體檢　擬2030前招募10萬新兵

▲德國計劃在2030年之前招募約10萬名新兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國政府內閣27日批准「兵役現代化」草案，18歲男性2026年起要接受兵役登記及體檢，這也是該國2011年停止義務役兵役以來，首度全面恢復兵役登記制。國防部長皮斯托瑞斯表示，德國計劃在2030年之前招募約10萬名新兵，「一支在兵力和裝備方面都強大的軍隊，是預防戰爭的最有效手段」。

Euronews報導，這項新的做法初期將以志願方式進行，2026年起所有德國年輕男女都將收到聯邦國防軍問卷，詢問健康狀況、學歷背景及服役意願，男性必須填寫問卷，女性則採自願制。另據中央社，屆時18歲以上男性都必須接受強制性兵役登記與體檢；2027年將恢復體檢制度，18歲以上男性必須接受檢查。

兵役新制的服役期為6至12個月，月薪2300歐元（約新台幣8萬元）。德軍目標是要在2030年之前招募10萬名新兵，但若屆時人數不足，此法允許聯邦議院透過簡單修法程序重新啟動義務兵役。凡是2008年以後出生、已透過問卷完成登記的男性，均符合服役資格。

報導也提到，皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）計畫在2035年把臨時士兵、職業軍人的人數增加至26萬人以上，若加上預備役軍人，總人數將達46萬人。德國防部表示，此舉旨在強化聯邦國防軍兵力，應對新的威脅。總理梅爾茨（Friedrich Merz）稱，在可預見的未來，俄羅斯是歐洲最大威脅。

這項法案如今必須經由議會多數通過。德國政府希望透過這項新兵役制度招募年輕人自願服役，同時提供豐富訓練課程。