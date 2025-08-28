　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德兵役改革！18歲男性將強制登記體檢　擬2030前招募10萬新兵

德國士兵參加演軍事演習,德軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國計劃在2030年之前招募約10萬名新兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國政府內閣27日批准「兵役現代化」草案，18歲男性2026年起要接受兵役登記及體檢，這也是該國2011年停止義務役兵役以來，首度全面恢復兵役登記制。國防部長皮斯托瑞斯表示，德國計劃在2030年之前招募約10萬名新兵，「一支在兵力和裝備方面都強大的軍隊，是預防戰爭的最有效手段」。

Euronews報導，這項新的做法初期將以志願方式進行，2026年起所有德國年輕男女都將收到聯邦國防軍問卷，詢問健康狀況、學歷背景及服役意願，男性必須填寫問卷，女性則採自願制。另據中央社，屆時18歲以上男性都必須接受強制性兵役登記與體檢；2027年將恢復體檢制度，18歲以上男性必須接受檢查。

兵役新制的服役期為6至12個月，月薪2300歐元（約新台幣8萬元）。德軍目標是要在2030年之前招募10萬名新兵，但若屆時人數不足，此法允許聯邦議院透過簡單修法程序重新啟動義務兵役。凡是2008年以後出生、已透過問卷完成登記的男性，均符合服役資格。

報導也提到，皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）計畫在2035年把臨時士兵、職業軍人的人數增加至26萬人以上，若加上預備役軍人，總人數將達46萬人。德國防部表示，此舉旨在強化聯邦國防軍兵力，應對新的威脅。總理梅爾茨（Friedrich Merz）稱，在可預見的未來，俄羅斯是歐洲最大威脅。

這項法案如今必須經由議會多數通過。德國政府希望透過這項新兵役制度招募年輕人自願服役，同時提供豐富訓練課程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
虞書欣恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年
萬華私幼爆「20童受虐」！　教育局：已裁罰97萬
快訊／只花3.5hrs！　「小平安」到林口長庚了
忘拉手煞車！司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝
溜滑梯下騎乘位野戰！　家長帶小孩路過嚇傻
美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低
台積電內鬼「遭求處14年」她喊棒！　網懂了：只能轉行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喜日變忌日！婚禮太嗨鳴槍慶祝　23歲新郎「被大嫂射殺」

男空服員突然掀開哺乳巾　新手媽「當眾放送胸部」怒控性騷擾

3寶爸暈船女網友不惜「泛舟假死」私奔　小頭衝動下場超慘

美最新國防戰略「點名台灣」很關鍵！　4大戰略方向曝光

掃射校園19死傷！槍手犯案前詭笑拍片　炫耀武器寫「殺了川普」

烏兵遭「割喉活埋」奇蹟生還　踢爆俄酷刑：挖眼割唇切掉生殖器

500萬訂閱YTR拍片遭「暴漲瀑布沖走」　友目睹畫面慟：救不了他

滿足川普！　彭博社：墨西哥擬提高「對中關稅」

把升旗桿當鋼管開腿熱舞　女遊客被土耳其當局起訴「恐被關5年」

德兵役改革！18歲男性將強制登記體檢　擬2030前招募10萬新兵

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

【佛光大學鏡頭超晃！】宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

【兩貓在路中秀恩愛】虎斑貓一臉不爽被打擾XD

【帝王出巡？】行人「沒斑馬線還硬闖」釀騎士追撞

喜日變忌日！婚禮太嗨鳴槍慶祝　23歲新郎「被大嫂射殺」

男空服員突然掀開哺乳巾　新手媽「當眾放送胸部」怒控性騷擾

3寶爸暈船女網友不惜「泛舟假死」私奔　小頭衝動下場超慘

美最新國防戰略「點名台灣」很關鍵！　4大戰略方向曝光

掃射校園19死傷！槍手犯案前詭笑拍片　炫耀武器寫「殺了川普」

烏兵遭「割喉活埋」奇蹟生還　踢爆俄酷刑：挖眼割唇切掉生殖器

500萬訂閱YTR拍片遭「暴漲瀑布沖走」　友目睹畫面慟：救不了他

滿足川普！　彭博社：墨西哥擬提高「對中關稅」

把升旗桿當鋼管開腿熱舞　女遊客被土耳其當局起訴「恐被關5年」

德兵役改革！18歲男性將強制登記體檢　擬2030前招募10萬新兵

康橋商圈草地音樂節8/30登場　柯爾鴨大軍陪小朋友快樂收心

別有幽愁暗恨生？　柯建銘昨引七步詩今談琵琶行：此時無聲勝有聲

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

新壽撤出自家大樓改當房東　長照機構搬3.9億進駐

當家電遇上國寶！聲寶Ｘ故宮首度跨界「限量精品家電」驚豔登場

美麗島民調／柯建銘反感度飆升至68.5%　52%認該為大罷免負最大責任

台南高分檢署迎新任檢察官　檢察長黃玉垣期勉守護正義廉能司法

北台灣狂搖！郭鎧紋示警「已進入震動模式」 規模8強震愈來愈多

【誰在亂發誓】高雄驚見雷神級超巨閃電！直直劈下超震撼

國際熱門新聞

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

川普開口：這筆能送我嗎　李在明當場送

阿伯性侵母狗！被路人抓包時「褲子都還沒穿好」

BMW醫生偷吃人妻被抓包！大馬網友：小鳥醫人

飛機上「最髒用品」揭曉！　資深空姐示警

10歲童還原槍擊現場　「好友趴我身上」擋子彈

美政府入股輝達？美財長「不在考慮範圍」原因曝　

輝達財報超預期「盤後卻大跌5％」　分析師揭原因

美財長：99%晶片在台製造是國安風險

美小學返校首日爆槍擊！2孩童亡17傷　川普宣布：全國降半旗哀悼

中國海警船撞自家軍艦　最新衛星照曝光

日本城市變成非洲故鄉？抗議電話打爆

明尼蘇達學校大規模槍擊　至少3死

期待輝達財報　美股收紅標普創新高

更多熱門

相關新聞

男模電車上勇救2女　臉被刀砍15公分毀容

男模電車上勇救2女　臉被刀砍15公分毀容

美國紐約一名男模在德國旅行時，在電車上勇敢保護2名遭到攻擊的女乘客，導致他的臉部也被刀子割傷，現場到處是血，目前正在醫院接受治療，見義勇為的行徑讓他的募款活動獲得大批民眾捐款支持。

德男入獄前「改性別」！獲准進女子監獄

德男入獄前「改性別」！獲准進女子監獄

16年沒上1天班　女請病假領走3500萬全薪

16年沒上1天班　女請病假領走3500萬全薪

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產

夜視鏡是現代戰爭的戰略資產

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發

ABT「1000匹改裝旗艦」亞洲首發

關鍵字：

德國兵役軍隊

讀者迴響

熱門新聞

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇

早產兒周四轉院求開路！女求國1駕駛禮讓

6.0地震大台北人目擊怪象：早上的雲是暗示？

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

2輛紅斑馬開道畫面曝！　國道警護送早產嬰

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤

噁男要脅「告訴你老公」性侵人妻　丈夫一聽綠了

薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光

輝達Q2營收逾1.4兆超預期　盤後卻重挫5％

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

開房戰人妻「別忘了密碼52vv」小王走出摩鐵遇老婆！三人街頭暴打

6.0地震　台北人曝1現象驚「這次很特別」

中壢驚傳墜樓！16歲女無呼吸心跳

今彩539頭獎一晚開出4注　每注分600萬

更多

最夯影音

更多

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面