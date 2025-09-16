美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

▲美廉社全台800店導入「電子價卡」，消費者可以更清楚是否用優惠價購買即期品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

三商家購攜手雲創通訊，宣布旗下「美廉社」全台800家分店全面導入「電子價卡」，成為台灣零售業最大規模的應用案例。除了一年可減少上千萬張紙列印，消費者也更方便用優惠價買到短效的即期商品，省錢又能降低食物浪費。

三商家購董事總經理邱光隆指出，全球剩食問題日益嚴重，根據聯合國統計，2024年全球食物浪費高達13億噸，台灣每年剩食也有53萬噸，其中零售端佔比最高。他表示，電子價卡結合「時控條碼」與即時數據運算，能根據商品效期自動調整價格，讓消費者以優惠價購買短效商品，促進商品流通並減少食物浪費。

舉例來說，像是「心樸巧克力牛乳」電子價卡顯示促銷價55元，不過即期的商品只要48元，讓消費者可以自行選購要買哪一個效期、哪一種價格的商品。

▲三商家購旗下美廉社，攜手雲創通訊全面使用「電子價卡」。（圖／業者提供）



過去美廉社每月需列印約190萬張紙本價卡，改用電子價卡後，預計一年可減少上千萬張紙，為減碳貢獻。同時，電子價卡能即時同步價格與促銷資訊，簡化作業流程，每家門市每月可節省約18小時人工作業，讓員工能更專注服務顧客。邱光隆強調，只有企業、消費者、環境三方共贏，電子價卡的價值才能真正發揮，推動零售業永續成長。

雲創通訊以自家Sub-1GHz 無線技術打造電子標籤系統，提供高效穩定、可快速擴展的解決方案。總經理魏駿愷表示，電子價卡牽涉「動態定價」與敏感營運數據，為了保障資安，系統結合雲端強化安全性與彈性，並強調技術100%台灣研發與在地服務。雲創通訊能即時協助零售業者調整檔期、展店、數據管理，符合台灣市場需求。

此外，電子價卡不僅適用大型連鎖通路，雲創通訊也針對中小型商家，推出操作簡便、導入靈活、具成本效益的版本，讓各種規模業者都能輕鬆進行數位升級。無論是限時促銷、商品效期管理、多元優惠活動，都可透過電子價卡即時調整，協助業者精準控管庫存、提升銷售數據掌握，並優化顧客體驗。

三商家購與雲創通訊共同看好「電子價卡」推廣，期望引領零售業者實現減少剩食、降碳排、數位升級的永續藍圖。