　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

▲▼美廉社啟用電子價卡，讓消費者可以更清楚選擇以優惠價購買即期品。（圖／業者提供）

▲美廉社全台800店導入「電子價卡」，消費者可以更清楚是否用優惠價購買即期品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

三商家購攜手雲創通訊，宣布旗下「美廉社」全台800家分店全面導入「電子價卡」，成為台灣零售業最大規模的應用案例。除了一年可減少上千萬張紙列印，消費者也更方便用優惠價買到短效的即期商品，省錢又能降低食物浪費。

三商家購董事總經理邱光隆指出，全球剩食問題日益嚴重，根據聯合國統計，2024年全球食物浪費高達13億噸，台灣每年剩食也有53萬噸，其中零售端佔比最高。他表示，電子價卡結合「時控條碼」與即時數據運算，能根據商品效期自動調整價格，讓消費者以優惠價購買短效商品，促進商品流通並減少食物浪費。

舉例來說，像是「心樸巧克力牛乳」電子價卡顯示促銷價55元，不過即期的商品只要48元，讓消費者可以自行選購要買哪一個效期、哪一種價格的商品。

▲▼美廉社門市全台800店導入電子價卡。（圖／業者提供）

▲三商家購旗下美廉社，攜手雲創通訊全面使用「電子價卡」。（圖／業者提供）

過去美廉社每月需列印約190萬張紙本價卡，改用電子價卡後，預計一年可減少上千萬張紙，為減碳貢獻。同時，電子價卡能即時同步價格與促銷資訊，簡化作業流程，每家門市每月可節省約18小時人工作業，讓員工能更專注服務顧客。邱光隆強調，只有企業、消費者、環境三方共贏，電子價卡的價值才能真正發揮，推動零售業永續成長。

雲創通訊以自家Sub-1GHz 無線技術打造電子標籤系統，提供高效穩定、可快速擴展的解決方案。總經理魏駿愷表示，電子價卡牽涉「動態定價」與敏感營運數據，為了保障資安，系統結合雲端強化安全性與彈性，並強調技術100%台灣研發與在地服務。雲創通訊能即時協助零售業者調整檔期、展店、數據管理，符合台灣市場需求。

此外，電子價卡不僅適用大型連鎖通路，雲創通訊也針對中小型商家，推出操作簡便、導入靈活、具成本效益的版本，讓各種規模業者都能輕鬆進行數位升級。無論是限時促銷、商品效期管理、多元優惠活動，都可透過電子價卡即時調整，協助業者精準控管庫存、提升銷售數據掌握，並優化顧客體驗。

三商家購與雲創通訊共同看好「電子價卡」推廣，期望引領零售業者實現減少剩食、降碳排、數位升級的永續藍圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了
快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」
快訊／樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」
最後叮嚀成永別！孝子請假成焦屍　老父慟：早上才叫他好好休息
快訊／大一女遭17歲男友砍死街頭　學校悲痛發聲
兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡
台灣YTR在韓國被打　駐韓代表處出手了！
新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼
「夢幻沙灘」藏死神！10年奪10條人命　在地曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

傳說一瓶難求的增值、收藏神物！「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」9月開賣、再掀秒殺潮

網友熱議！愛之味分解茶油切四季春成解膩新寵　外食族、甜點控狂推「喝過就回不去」

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣！上班族大推有感瘋搶購

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

傳說一瓶難求的增值、收藏神物！「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」9月開賣、再掀秒殺潮

網友熱議！愛之味分解茶油切四季春成解膩新寵　外食族、甜點控狂推「喝過就回不去」

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣！上班族大推有感瘋搶購

樂天推大師兄復刻球衣　今晚賽後還有驚喜

等待68年！92歲趙清淵獲頒淡大「遲來的畢業證書」

參與診治巴勒斯坦心臟病童及醫護人員培訓　駐以代表：人道無國界

北檢傳李文宗作證　陳智菡：毫無重點、抹黑柯文哲用人

快訊／台88晚間嚴重事故　「5車連環撞」現場慘況曝

LINE「13款免費貼圖」限時下載！蘇蘇柴、白木耳萌翻了

全國首例！醫師在台爽爽逃兵18年　拿美國護照繳100萬沒事了

樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

影／劉亦菲分身？　廣東正妹只發3文「漲粉20萬」　網嗨喊：比本尊更美

全台3成兒少過重！恐讓身高「開高走低」　成長提前結束+胖到生病

金鐘60／《影后》「3女主.3女配」網內互打　4演員成遺珠...柴智屏：注定是女人的競爭

消費熱門新聞

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

7-11「芬達橘子思樂冰」買1送1

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回歸

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸7天

網友熱議！愛之味分解茶油切四季春成解膩新寵

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

傳說中的增值神物又來了！

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

超夯髮品美式賣場限時搶購

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

更多熱門

相關新聞

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

全家霜淇淋買一送一！周末優惠懶人包　超市拿鐵2杯60元

超商最新優惠又來了！全家今(11日)起3天推出霜淇淋、冰品買一送一，還有茶葉蛋組合價，換算下來一顆不到10元。7-11則有特大杯「冰塊杯」限時特價10元，面紙、濕紙巾買一送一。另外，美廉社濃萃鮮奶拿鐵兩杯60元，APP還可享同品項咖啡買5送5。

美廉社首創加盟全分潤制　業界唯一「免清算返還」

美廉社首創加盟全分潤制　業界唯一「免清算返還」

霜淇淋、咖啡「買1送1」

霜淇淋、咖啡「買1送1」

7-11寄杯買10送10、全家霜淇淋買1送1

7-11寄杯買10送10、全家霜淇淋買1送1

咖啡霜淇淋買1送1　超商優惠來了

咖啡霜淇淋買1送1　超商優惠來了

關鍵字：

美廉社電子價卡

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

快訊／17歲男彰化落網了！他「44秒31刀」砍死女大生

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

明變天！　「全台雨最大」時間曝

更多

最夯影音

更多

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面