鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

▲正統鹿耳門聖母廟捐贈300萬元協助災後重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市受丹娜絲颱風重創，災後重建需求龐大，正統鹿耳門聖母廟16日捐贈新台幣300萬元予市府，市長黃偉哲親自受贈並致贈感謝狀，感謝廟方凝聚信眾力量，以實際行動協助災民。

黃偉哲表示，截至目前台南市累計收到捐款逾21億元，但實際支出已超過27億元，救助基金幾近用罄，所幸各界持續踴躍捐輸，讓市府能快速核撥災後慰助金，幫助受災戶度過難關。他特別感謝鹿耳門聖母廟秉持「守望相助」精神，展現信仰公益的力量。

正統鹿耳門聖母廟副主任委員郭智輝表示，此次颱風造成嚴重災情，廟方本著「取之於社會、用之於社會」理念，決議捐款300萬元，盼為災民帶來安定與力量，也拋磚引玉，呼籲更多企業與社會大眾響應。

社會局指出，目前災民家園復原慰助金已受理逾5萬件，核撥率高達99.6%，金額突破11億8000萬元。市府持續優先協助弱勢家庭房屋修繕，並依規定公開災後善款收支，確保社會大眾安心。

今日捐贈典禮由鹿耳門聖母廟副主任委員郭智輝、監察委員郭金田及委員吳有益代表出席，立委陳亭妃也到場支持。