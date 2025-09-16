　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

▲正統鹿耳門聖母廟捐贈300萬元協助災後重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

▲正統鹿耳門聖母廟捐贈300萬元協助災後重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市受丹娜絲颱風重創，災後重建需求龐大，正統鹿耳門聖母廟16日捐贈新台幣300萬元予市府，市長黃偉哲親自受贈並致贈感謝狀，感謝廟方凝聚信眾力量，以實際行動協助災民。

黃偉哲表示，截至目前台南市累計收到捐款逾21億元，但實際支出已超過27億元，救助基金幾近用罄，所幸各界持續踴躍捐輸，讓市府能快速核撥災後慰助金，幫助受災戶度過難關。他特別感謝鹿耳門聖母廟秉持「守望相助」精神，展現信仰公益的力量。

▲正統鹿耳門聖母廟捐贈300萬元協助災後重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟副主任委員郭智輝表示，此次颱風造成嚴重災情，廟方本著「取之於社會、用之於社會」理念，決議捐款300萬元，盼為災民帶來安定與力量，也拋磚引玉，呼籲更多企業與社會大眾響應。

社會局指出，目前災民家園復原慰助金已受理逾5萬件，核撥率高達99.6%，金額突破11億8000萬元。市府持續優先協助弱勢家庭房屋修繕，並依規定公開災後善款收支，確保社會大眾安心。

今日捐贈典禮由鹿耳門聖母廟副主任委員郭智輝、監察委員郭金田及委員吳有益代表出席，立委陳亭妃也到場支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鈴木一朗遭歹徒入室搶劫！
米塔颱風估周四生成「2地雨勢明顯」　1周內還有更強熱帶擾動
陳玉珊突開轟前夫！　出軌助理瞞她20年
一家3口滅門血案！　法官判女婿死刑：動機令人不齒
雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「創辦人身心崩潰發的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

創世台東院結合馬蘭部落長者　走上街頭募集發票

台南烏龍竊車案！　退休老師眼疾誤牽腳踏車警方循線火速找回

【聲明啟事】

關山警多元宣導交通安全月　推廣「停讓文化」深入日常

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮　黃偉哲：實至名歸

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

視察三大工程　台東縣府宣布「約用技術員」加薪

投檢偕民團推更生少年護苗成長計畫　首階段服務10戶家庭

金崙部落青年聚會所啟用　邁向「一部落一聚會所」新里程

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

創世台東院結合馬蘭部落長者　走上街頭募集發票

台南烏龍竊車案！　退休老師眼疾誤牽腳踏車警方循線火速找回

【聲明啟事】

關山警多元宣導交通安全月　推廣「停讓文化」深入日常

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮　黃偉哲：實至名歸

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

視察三大工程　台東縣府宣布「約用技術員」加薪

投檢偕民團推更生少年護苗成長計畫　首階段服務10戶家庭

金崙部落青年聚會所啟用　邁向「一部落一聚會所」新里程

神曲〈在加納共和國離婚〉破8億點擊！　菲道爾終於鬆口驚人版稅

林佳緯暫居安打王　餅總放板凳半教育調度：要打到讓人追不上

典華集團二代打造越南餐廳明天試營運　10/31前享飲品買一送一

國道小貨車駕駛恍神釀「三殺連環撞」！4車受損驚險畫面曝

趙小僑認跟劉亮佐「分房睡」曝原因　代言保健品滴管斷裂…強硬回應

快訊／TPBL職籃2025-26賽程公布　開幕戰10月11日登場

日翁「買春激戰」140少女！最小僅9歲　東南亞2國淪雛妓天堂

陽明海運與韓華海洋簽署1.6萬箱LNG雙燃料船建造合約　擴大低碳運輸

生日就是林哲瑄引退記念　申皓瑋回訊息了：真的開心不起來啦

鹿耳門聖母廟捐300萬元助災後重建　黃偉哲：凝聚信眾力量守護家園

【根本地獄級挑戰】她照導航走竟開到無護欄懸崖山路！

地方熱門新聞

台南2貨櫃屋暗夜大火　火光濃煙竄天！消防射水搶救

山友獨攀東照山迷路　墜谷重擊脊椎！受困打電話求救

長期為事故熱點　桃園這路口全日禁止左轉

今年詐騙金額已高達53億　退休族群受害最深

興達電廠爆炸後中火停工　盧秀燕爆：員工說中央要求復工

行銷桃園觀光　10國GoPro發掘「桃園感性」

埔里鎮綜合球場驚現黑腹虎頭蜂蜂巢今由專人移除

南消新化消防分隊走進幼兒園小朋友變身防火小尖兵

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

暨大新設學士後和在職學程培養醫療新血

歸仁「食辦桌」10／17登場傳承總舖師文化強化防疫意識

雲林114全運會　10/18「選手之夜」重量級卡司將狂炸田徑場

音樂才女林逸欣關懷風災後浪浪籲大眾齊心重建分享愛與溫暖

更多熱門

相關新聞

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮實至名歸

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮實至名歸

教育部16日在台南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦「2025年卓越特殊教育人員頒獎典禮」，由教育部長鄭英耀親自表揚全國36名傑出特教人員，其中台南市就有6名教師脫穎而出，展現南市在特殊教育領域的深厚能量，市長黃偉哲與教育局長鄭新輝亦到場祝賀，共同分享榮耀時刻。

歸仁「食辦桌」10／17登場傳承總舖師文化強化防疫意識

歸仁「食辦桌」10／17登場傳承總舖師文化強化防疫意識

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

台南奪下「亞洲街頭美食第六名」美食之都實至名歸

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土解決溪北通勤塞車

溪埔中路拓寬暨銜接烏橋中路工程動土解決溪北通勤塞車

2026台南古都馬20週年登場黃偉哲邀跑者挑戰百萬獎金

2026台南古都馬20週年登場黃偉哲邀跑者挑戰百萬獎金

關鍵字：

鹿耳門聖母廟捐款黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

明變天！　「全台雨最大」時間曝

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面