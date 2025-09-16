歸仁「食辦桌」10／17登場　黃偉哲：傳承總舖師文化強化防疫意識

▲歸仁區年度盛事「來歸仁食辦桌」10月17日將於仁壽宮前廣場登場。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市歸仁區年度代表活動「來歸仁食辦桌」將於10月17日晚間6時在仁壽宮前廣場盛大登場，歸仁區公所16日上午於歸仁文化中心宣佈今年活動將由兩位重量級總舖師蘇嘉進、施宗泰聯手掌杓，並結合登革熱防治宣導，打造一場兼具美食、文化與健康意識的盛宴。

市長黃偉哲出席記者會時表示，台南剛榮登英國《Time Out》「亞洲十大街頭美食城市」第六名，顯見台南美食在國際的高度地位。歸仁更是有「總舖師故鄉」之美名，今年兩位重量級總舖師的參與，代表著在地飲食文化的傳承與發揚。他也再次提醒市民持續落實「巡、倒、清、刷」，共同防治登革熱。

歸仁區公所指出，蘇嘉進師傅從業超過50年，以新鮮食材重現古早味著稱；施宗泰師傅則為施家第四代辦桌代表，累積40多年辦桌經驗。今年將端出十道經典手路菜，包括皇品海鮮魚翅羹、清蒸龍虎斑、藥膳燉肚鱉、黃金蟲草紅棗燉雞等，每桌6,000元。現場安排復古那卡西表演、互動遊戲及有獎徵答，並贈送精美紀念品，營造廟埕熱鬧氛圍。

「來歸仁食辦桌」將於9月17日上午8時30分起開放報名，民眾可透過「好南入手」網站或至歸仁區公所現場登記，額滿為止。區公所歡迎大家攜親友參加，共同體驗最道地的傳統辦桌文化。今日記者會也有多位立委與市議員到場力挺，場面熱鬧。