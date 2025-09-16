　
失智嬤喊：忘了一切也忘不了我愛你！嘉義一場婚禮逼哭全台

愛不嫌遲！嘉義3對耆老浪漫補辦婚禮，最動人告白逼哭眾人。（華山基金會 東石愛心天使站提供）

▲嘉義3對耆老浪漫補辦婚禮，最動人告白逼哭眾人。（華山基金會 東石愛心天使站提供）

圖文／鏡週刊

婚禮，不只是典禮，更是愛情的見證。嘉義民雄日前舉辦一場特別的「遲來的婚禮」，華山基金會為3對因勇敢、貧困或環境所限，而錯過婚禮的老夫妻圓夢。

當年沒能披上婚紗的遺憾，終於在皺紋與白髮中獲得補償。據《三立新聞網》報導，尤其是一位失智奶奶，在婚禮上依然喊出：「就算我忘了一切，但我絕對忘不了 我愛你！」讓在場所有人紅了眼眶。

糖果工廠裡的愛情　66年後的婚禮

87歲清華阿公與84歲金英奶奶，愛情故事起點是在一間糖果工廠。當年他們「為愛走天涯」，卻因經濟困難，從未辦過婚禮。時光流轉，糖果工廠消逝了，但兩人的愛情卻像甜蜜的餘味，始終留在彼此生命裡。

隨著金英奶奶逐漸失智，記憶逐漸模糊，但唯一沒有遺忘的，就是眼前這個愛她一輩子的男人。當婚禮那天來臨，清華阿公牽著她的手，顫抖卻堅定地問：「如果有下輩子，妳還願意當我的新娘嗎？」一句話，把66年的愛，化為最浪漫的承諾。

等了30年的「我終於娶到妳了」

來自嘉義東石的84歲林阿公與70歲周奶奶，相伴30多年，卻始終欠她一場婚禮。周奶奶心裡一直覺得「沒有婚禮，就像不算真正被迎娶」，這份遺憾讓她心裡空了一塊。

林阿公明白，但因經濟困境與病痛，承諾只能壓在心底。直到華山基金會幫他們圓夢，婚禮音樂響起時，他忽然笑得像孩子般燦爛，深情告白：「很開心今天終於娶妳了！不然拖了幾十年，人家都以為我不負責任了。」現場隨即爆出笑聲與淚水，這份幽默與真摯，就是愛情最動人的樣貌。

「重來還是想嫁給你」　失智奶奶最堅定的事

最讓人落淚的，是81歲雲開阿公與84歲瑞枝奶奶。結縭55年的兩人，年輕時因貧窮無法舉辦婚禮，如今瑞枝奶奶罹患失智症，忘了許多往事。

但當阿公每天輕聲問她：「如果可以再結一次婚，你想嫁給誰？」她始終堅定回答：「你！」這個回答，比千言萬語更有力量。

在圓夢婚禮上，阿公紅著眼眶說：「這一天，我等到頭髮都白了！」奶奶則緊握著他的手說：「就算我忘了一切，我絕對忘不了我愛你。」這一刻，時間彷彿靜止，愛情的重量，超越了記憶與歲月。

這3場「遲來的婚禮」，或許少了鑽戒、排場與華麗舞台，但卻多了比鑽石還堅硬的愛情。告訴世人愛情不嫌遲，婚禮不嫌晚，因為真正的誓言，不在年輕，而在一生。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

