　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

睡不著怎麼辦？美國專家大推478呼吸法　助快速入眠還能舒緩焦慮

▲▼478呼吸法,睡不著,快速入眠。（圖／取自photoAC）

▲深呼吸練習對睡眠品質、焦慮感都有幫助。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

在社群平台上掀起討論熱潮的「4-7-8呼吸法」，不少網友實測後狂讚「比數羊還快睡著」、「做幾次就直接斷片」，只要簡單三個步驟，就能幫助身心快速放鬆，對長期被焦慮、壓力困住的現代人來說，是一種天然又便利的方法，後來由美國亞利桑那大學整合醫學中心創辦人威爾博士（Andrew Weil）推廣，更是被不少美國專家譽為「最簡單卻最有效的天然安眠術」。

根據美國亞利桑那大學整合醫學中心創辦人威爾博士（Andrew Weil）的說法，這套源自瑜伽調息（Pranayama）的呼吸技巧，可以說是「神經系統的天然鎮定劑」，原理就在於透過有節奏的深呼吸，啟動掌管休息與消化功能的副交感神經，並暫時關閉讓人緊繃的交感神經，讓身體自然而然進入放鬆模式，當神經系統轉換成平靜狀態，不僅能幫助快速入眠，還能舒緩焦慮、調整情緒，甚至對食慾與消化功能也有幫助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼478呼吸法,睡不著,快速入眠。（圖／取自photoAC）

所謂4-7-8呼吸法，其實操作方式相當簡單，先用鼻子深吸氣4秒，接著屏住呼吸7秒，最後慢慢呼出氣體8秒，如此循環數次，就能引導心跳與腦波逐漸放緩，許多人實測後表示，只要持續練習，一開始的心浮氣躁會慢慢被取代為沉穩與專注，整個人進入一種深層放鬆的狀態，網友說「做著做著就睡著了」、「有入睡障礙時做個幾次就會睡著」、「做完4次發現耳鳴小聲很多」、「很適合睡前做」。

4-7-8呼吸法已被納入美國整合醫學中心的核心課程，作為輔助焦慮症狀與壓力管理的重要方法之一，醫學界普遍認為，與其依賴安眠藥或能量飲料，學會利用自身的呼吸來調控神經系統，更符合健康與長遠的需求。

▲▼478呼吸法,睡不著,快速入眠。（圖／取自photoAC）

除了在夜晚輾轉難眠時，專家也建議可以把4-7-8呼吸法融入日常情境，例如上班族在會議壓力大、情緒焦躁時，不妨在座位上偷偷做幾組；學生考試前緊張、難以專心，也能用這種方式安定心神，甚至在情緒激動或煩躁時，4-7-8呼吸也能像「暫停鍵」般幫助我們穩定下來，呼吸療法的吸引力在於其便利性和即時性，與其他需要特殊設備、環境、時間或資金投入的減壓方法不同，呼吸療法可以隨時隨地進行，堪稱現代人最實用的「隨身減壓法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新北國中生墜落！　倒在B1停車場車道送醫
獨／21年回憶！薰衣草森林尖石店宣布熄燈　「5字中1字」免費
台中女遭亂刀砍死！　「25歲女大生」身分曝光
瑤瑤公開4位數電費帳單！　傻眼：光繳公共就飽了
周興哲嚇到哭了！　2歲女兒突痙攣、翻白眼...急叫救護車
屈中恆第二？　蘇永康「大陸演唱會慘遭下架」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

早上喝咖啡不只提神　研究發現真的能讓人更快樂

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

睡不著怎麼辦？美國專家大推478呼吸法　助快速入眠還能舒緩焦慮

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

找情人就看這裡！這3星座專情又寵愛　幸福指數爆棚

ICU醫28年前遇女病患「狂拋媚眼」　她下秒無奈吐：影響事業

淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

台人不瘋露營了？破萬元裝備「用送的」　內行曝3原因：寧願住飯店

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

米塔颱風可能24小時內生成　粉專：暴風圈十分接近海警範圍

睡不著怎麼辦？美國專家大推478呼吸法　助快速入眠還能舒緩焦慮

上半年交通事故奪1368命「史上第三低」　台南死168人居冠

找情人就看這裡！這3星座專情又寵愛　幸福指數爆棚

ICU醫28年前遇女病患「狂拋媚眼」　她下秒無奈吐：影響事業

淡江大橋掛「最親民總統」布條　公路局：數次要求廠商撤除

長輩「月薪10萬」每天都加班！她狂勸跳槽　網1關鍵不挺

台人不瘋露營了？破萬元裝備「用送的」　內行曝3原因：寧願住飯店

快訊／熱帶低壓生成！估後天增強為「米塔」颱風　最新路徑曝

《麻辣鮮師》林利霏大腸癌近況曝！張翰喜報「血液零癌細胞」　醫生證實痊癒了

展現愛與專業！6名特教教師獲教育部卓越殊榮　黃偉哲：實至名歸

億級手遊《七騎士 Re:BIRTH》開放預下載　李多慧披戰甲熱舞嗨翻全場

飲控吃「作弊餐」重啟代謝開關　營養師傳授４招教你不發胖

滑臉書驚見「已逝愛犬分身」　女秒認出感動收編：12年前就見過

快訊／新北國中生踩破採光罩墜B1停車場車道　送醫救治中

楊謹華得知入圍當下只穿泳衣！　揭與「金鐘宿敵」柯佳嬿私下關係

奪命畫面曝光！台中男「28刀砍死女大生」　橫劈、猛刺還折返補刀

台東市果菜市場中元普渡送暖　攜手攤商捐物資助24社福單位

雪坊持續雪崩！自爆道歉文是「崩潰創辦人發的」　犯3致命錯誤

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

生活熱門新聞

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

明變天！　「全台雨最大」時間曝

最新發文「網軍走光了嗎」網炸鍋　雪坊火速刪文！

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

「秋分要來了」4生肖得避災　4禁忌一次看

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

明晚變天「連4天雨炸全台」　下周還有熱帶擾動發展

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

正妹YTR旅韓「拒絕陪睡」被打！　最新影片曝光

快訊／北捷板南線異常　人潮塞爆

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

更多熱門

相關新聞

「美軍睡眠法」用2分鐘快速入眠

「美軍睡眠法」用2分鐘快速入眠

每天翻來覆去數羊還是睡不著？近年很紅的「美軍睡眠法」（Military Sleep Method）也許能幫上忙。這套方法來自美國飛行員的訓練，傳說只要持續練習，就能在兩分鐘內進入夢鄉。聽起來像魔法，其實是結合肌肉放鬆與想像力的小技巧。

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

以為又震「睡不著爆瘦4kg」　一票人崩潰：被心跳晃醒+1

以為又震「睡不著爆瘦4kg」　一票人崩潰：被心跳晃醒+1

吃B群最佳3時間！「缺乏症狀」一次看

吃B群最佳3時間！「缺乏症狀」一次看

宵夜別買鹽酥雞　「6食物害你失眠」營養師示警了！

宵夜別買鹽酥雞　「6食物害你失眠」營養師示警了！

關鍵字：

478呼吸法睡不著快速入眠

讀者迴響

熱門新聞

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

現場畫面曝光！桃園女遭男友割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

外送手搖飲「不要點去冰」！營養師：恐食物中毒

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

台中女被亂刀猛砍慘死路邊　兇手隨手丟刀騎車逃亡

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面