生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」結果悲劇！一票崩潰：累得要命

▲▼蔡依林Podcast第二集找蔡健雅、吳青峰暢聊。（圖／凌時差音樂提供）

▲蔡依林每天9點半睡覺，笑稱「連續兩天起來，我超漂亮！」（圖／凌時差音樂提供）

網搜小組／劉維榛報導

天后蔡依林最近聊到，連兩天9點半就睡覺，讓她外貌變得超美！而一名網友也決定跟風一波，挑戰一天9點半就上床睡覺，沒想到醒來發現才凌晨3點，接著翻來覆去就是沒睡意，讓他哀號「睡不著了！」文章引發熱議，不少苦主也直呼，「也是想效仿她，結果快1點才睡！」

一名網友在Threads表示，看到蔡依林的保養秘訣就是每天9點半上床睡覺，於是原PO決定實測一番，「跟著蔡依林9:30睡覺會發生什麼事情？」

儘管真的入睡了，可沒想到，當原PO一覺醒來，竟然是凌晨3點，窗外還是漆黑一片。最悲劇的是，他在床上翻來覆去，怎麼也睡不著，彷彿陷入了一個無解的睡眠迷宮。

底下網友紛紛笑虧，「好好笑，三點起床剛好去巡田水」、「5:00自然醒，氣色跟精神會很好」、「就算睡九年半也不會跟蔡依林一樣漂亮」、「睡覺比的不是長度，而是品質跟固定時間」、「3點起床，就去晨跑吧」。

不少網友自嘲挑戰大失敗，「我本來也想學蔡依林9:30睡覺，結果一不小心又凌晨1點才睡」、「你算晚了，我昨天9:00上床睡覺，11:00就起床了，然後3點半才睡一路睡到早上9:00」、「真的，我如果9點睡肯定半夜醒來，然後睡不回去，早上累得要命」、「我也是，挑戰困難」、「也是想效仿她，結果快1點才睡」、「我躺床上之後就一直睜眼...到1:30才睡」。

事實上，蔡依林相隔6年推出新專輯《Pleasure》，她邀請好友蔡健雅與吳青峰來Podcast節目作客，蔡健雅就爆料，Jolin常在聚會正嗨時，時間一到就默默叫車離開，「要習慣她10、11點睡覺。」Jolin則笑回，現在是9點半就要睡，工作熬夜到10點多就覺得累瘋，「我都希望演唱會可以下午2點開始，唱到下午4、5點！」

吳青峰也直言，自己很羨慕Jolin也是因為她狀態超好，「我心裡就第一次動了這念頭，想說是不是10點睡覺真的有差。」Jolin立刻附和：「有差，真的有差！我是今年因為去美國回來時差，不得不9點睡，連續兩天起來，我超漂亮！我才震驚原來我是適合更早睡。」

08/17 全台詐欺最新數據

