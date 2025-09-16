台人不瘋露營了？破萬元裝備「用送的」　內行曝3原因：寧願住飯店

▲露營退流行了。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來國人瘋露營，假日一到就會揪親友上山體驗大自然生活，不過有網友指出，露營用品的店家一間間都關店了，連二手用品，銷售也很冷清，很多人當初花了破萬元買，如今都用送的，驚呼「現在是露營退坑潮嗎？」對此，有網友點出3大原因，營區越來越貴，而且現在大家都瘋出國。

有網友在Threads發文，觀察到台灣多家販售露營用品的店家陸續關門，同時，許多人也在網路上販售二手露營裝備，許多當初花費數萬元購買的裝備，現今即使上架多天也難以脫手，甚至用送的，好奇現在是露營退坑潮嗎？

貼文曝光，網友點出3原因，首先是營區價格越來越貴，第二是露營的人變多，營區品質也變差，最後一點則是，疫情解封後大家都出國玩了，露營要跋山涉水，再加上假日出遊常遇塞車，山路難開，整趟行程下來令人疲憊，不如出國玩樂。

網友紛紛表示，「價格貴還要忙很多事情，為何要露營累死自己，我還是比較喜歡去飯店當貴婦」、「大家社群限動都是出國，誰還露營」、「我同事前幾年也瘋狂在露營，現在完全沒在露，都出國玩」、「營區越來越貴，乾脆直接住宿好了」、「朋友家是登山用品店，他說，現在在退坑的多是當初跟風而開始露營的。如果是本來就登山、露營的，現在都是在等二手有便宜好貨出現」、「比起露營小孩更想出國去玩，加上夏天天氣熱完全沒人想要去」。

有許多愛露營的網友表示，「一堆人退坑才好，這樣我秋冬去露營才不會人擠人」、「退坑好呀，像我們這種熱衷露營的，就有很多地方可以跑，不用人擠人」、「我假日還是會去露營欸，台灣的山真的很美」。