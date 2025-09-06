她想帶媽出國2週！竟出發前就被弄崩潰　過來人齊勸：真心建議跟團

▲她孝親帶媽出國玩2週，不料媽媽4問題讓她還沒出發就先崩潰，直呼「難怪說不要帶長輩出國玩」。（圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友透露，她的媽媽快60歲了還沒有出過國，所以今年想帶著媽媽出國旅遊自由行2週，所有費用她全包，沒想到確認完行程後，媽媽卻有一大堆問題，明明都還沒有出發，就快把她逼到崩潰，貼文一出立刻引發網友熱議，許多人都建議「帶長輩出國，真的只推薦跟團」。

原PO在Dcard表示，她的媽媽因覺得出國玩很浪費錢，所以快60歲了都仍未出過國，由於自己有多年的自由行經驗，一年會出國大約6次，所有行程、住宿都是自己安排，所以她今年想說招待媽媽出國玩2週，機票、住宿、交通、餐費等費用她全包，預計會玩4座城市，一個人差不多要花費5萬元。

沒想到當她確定好所有行程，告訴媽媽整個旅遊的規劃後，媽媽卻說朋友說去那邊玩很便宜「不用那麼貴啊」，她隨即反問「妳確定他是去2週嗎，而且我們要跑4個城市」，媽媽聽完就不說話了，不久後媽媽突然又想找阿姨一起參加，被她以「住宿機票都訂好了」為由婉拒，結果媽媽就覺得她難相處。

後來媽媽上網查了一下資料，又來說網路上有許多便宜的旅行社「團費只要2萬多」，她解釋那些都是低價購物團，會被帶去一直購買東西，且一個人的機票跟交通費就快要2萬元，加上吃飯跟住宿，怎麼可能壓在3萬元以內。

媽媽接著又說，想要替朋友買些伴手禮，她覺得沒有問題，只是這個伴手禮的錢要媽媽自己出，結果媽媽就罵她小氣，讓她感嘆「花錢帶她出去，要配合她的身體狀況排行程，還要被質疑有的沒的，超累」、「難怪說不要帶長輩出國玩」。

貼文曝光後引發網友熱議，有人說「媽媽如果第一次出國，會這樣想也沒什麼不對」、「既然你都打算帶她出去見世面，那你怎麼沒做好要容忍他眼界小的準備」、「我自己帶長輩家人最後一次出國，也是儘可能耐著性子和心情，長輩覺得放心安心了、自然漸漸就會跟著我們的腳步走」、「可以理解，畢竟這是第一次出國，回來可以跟親朋好友分享喜悅」。

也有許多過來人建議，「我都直接出錢幫父母跟團，再各給1萬元旅遊經費，剩下他們自己處理」、「願意幫長輩出錢跟團，但從不願意親自帶他們，他們能忍受領隊的健步如飛、忍受餐點不好吃、行程很多走路、景點無聊，但換成晚輩，一路上只會抱怨」、「帶長輩出國，真心建議一律跟團」。