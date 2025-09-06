　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她想帶媽出國2週！竟出發前就被弄崩潰　過來人齊勸：真心建議跟團

▲▼端午連假桃園機場人潮,桃園機場,桃機,出國,自由（圖／記者李姿慧攝）

▲她孝親帶媽出國玩2週，不料媽媽4問題讓她還沒出發就先崩潰，直呼「難怪說不要帶長輩出國玩」。（圖／記者李姿慧攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友透露，她的媽媽快60歲了還沒有出過國，所以今年想帶著媽媽出國旅遊自由行2週，所有費用她全包，沒想到確認完行程後，媽媽卻有一大堆問題，明明都還沒有出發，就快把她逼到崩潰，貼文一出立刻引發網友熱議，許多人都建議「帶長輩出國，真的只推薦跟團」。

原PO在Dcard表示，她的媽媽因覺得出國玩很浪費錢，所以快60歲了都仍未出過國，由於自己有多年的自由行經驗，一年會出國大約6次，所有行程、住宿都是自己安排，所以她今年想說招待媽媽出國玩2週，機票、住宿、交通、餐費等費用她全包，預計會玩4座城市，一個人差不多要花費5萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到當她確定好所有行程，告訴媽媽整個旅遊的規劃後，媽媽卻說朋友說去那邊玩很便宜「不用那麼貴啊」，她隨即反問「妳確定他是去2週嗎，而且我們要跑4個城市」，媽媽聽完就不說話了，不久後媽媽突然又想找阿姨一起參加，被她以「住宿機票都訂好了」為由婉拒，結果媽媽就覺得她難相處。

後來媽媽上網查了一下資料，又來說網路上有許多便宜的旅行社「團費只要2萬多」，她解釋那些都是低價購物團，會被帶去一直購買東西，且一個人的機票跟交通費就快要2萬元，加上吃飯跟住宿，怎麼可能壓在3萬元以內。

媽媽接著又說，想要替朋友買些伴手禮，她覺得沒有問題，只是這個伴手禮的錢要媽媽自己出，結果媽媽就罵她小氣，讓她感嘆「花錢帶她出去，要配合她的身體狀況排行程，還要被質疑有的沒的，超累」、「難怪說不要帶長輩出國玩」。

貼文曝光後引發網友熱議，有人說「媽媽如果第一次出國，會這樣想也沒什麼不對」、「既然你都打算帶她出去見世面，那你怎麼沒做好要容忍他眼界小的準備」、「我自己帶長輩家人最後一次出國，也是儘可能耐著性子和心情，長輩覺得放心安心了、自然漸漸就會跟著我們的腳步走」、「可以理解，畢竟這是第一次出國，回來可以跟親朋好友分享喜悅」。

也有許多過來人建議，「我都直接出錢幫父母跟團，再各給1萬元旅遊經費，剩下他們自己處理」、「願意幫長輩出錢跟團，但從不願意親自帶他們，他們能忍受領隊的健步如飛、忍受餐點不好吃、行程很多走路、景點無聊，但換成晚輩，一路上只會抱怨」、「帶長輩出國，真心建議一律跟團」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊
重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了
開第一槍！三立男星：江祖平是我最佩服的台灣女演員
幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她想帶媽出國2週！竟出發前就被弄崩潰　過來人齊勸：真心建議跟團

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

竹北吊車大王「激情過後」出事了！　連喊：不開心不開心不開心

神預言柯文哲交保！醫師再預測「一審被判無罪」

雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平：她是我最敬佩的女演員

重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

【高齡又無照...】81歲翁無照騎車找友！　28歲上班族閃避不及撞上

【真的好想去～】女兒以為今天上學 回家車上大崩潰XD

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

她想帶媽出國2週！竟出發前就被弄崩潰　過來人齊勸：真心建議跟團

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

4陸客帶外食被勸「竟狂嗆店員」影片曝光　金門店家怒：沒強迫你來

竹北吊車大王「激情過後」出事了！　連喊：不開心不開心不開心

神預言柯文哲交保！醫師再預測「一審被判無罪」

雙胞胎寶寶「突然沒羊水」！台大醫緊急動刀：娩出整個胎囊

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平：她是我最敬佩的女演員

重機正妹北宜跑山照瘋傳！超殺背影震撼車友　本尊找到了

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

她想帶媽出國2週！竟出發前就被弄崩潰　過來人齊勸：真心建議跟團

Volvo「豪華旅行車V90」宣布停產！休旅車成主流徹底改變市場格局

劉敬《失明》激戰媽媽前女友！　吳可熙親密戲放太開…他隔天嚇到不敢對視

蕭敬騰太用心！「重現熊抱林智勝畫面」網秒懂讚翻：這致敬太完美

呂彥青9局上關鍵救援「拆除滿壘炸彈」　兄弟2：1中斷獅隊6連勝

新竹殯儀館燒錯阿嬤爆衝突！業者被起底2年前也出包：遺體退錯冰

不斷更新／韓星活動9月售票看這裡！　AAA首來台舉辦周末開搶

手機隨時「在線」依然寂寞！日哲學家剖析：現代人忘了孤獨能力

幕後／蕭敬騰開唱「舞台細節滿滿的林智勝」　還創大巨蛋票房紀錄！

桃園神社「滿版紙鶴」免費拍！秋日祭典、講座必去　連假還有市集

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

生活熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

前同事曝龔益霆偷心套路　對姐姐很有一套

雙胞胎寶寶突然沒羊水！台大醫緊急娩出胎囊

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！

江祖平爆前男友性侵　律師曝4反擊建議

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！

更多熱門

相關新聞

揭夢想清單！極地、秘魯太陽祭前三名

揭夢想清單！極地、秘魯太陽祭前三名

疫情後加速民眾實現夢想清單的速度，就有旅行業者分析，台灣2024年的高端旅遊市場規模估計在1000至1500億台幣，雖然會受地緣政治、全球經濟景氣、自然災害等因素影響旅遊熱度，但金字塔頂端相較波動較小。對此，《ETtoday新聞雲》請3家旅行社業者分享賣況最佳的商品，仍以「極地旅遊」最受民眾青睞。

「國際客來台抽5千元」9月底截止　韓港日旅客最踴躍

「國際客來台抽5千元」9月底截止　韓港日旅客最踴躍

「帶登機箱被勸退」網秒推神物：輕能裝又不佔空間

「帶登機箱被勸退」網秒推神物：輕能裝又不佔空間

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

上半年419.7萬國際旅客來台　地震謠言影響6月港澳客大減

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

員工旅遊玩5天！他去公司「不算加班」傻眼

關鍵字：

自由行出國跟團

讀者迴響

熱門新聞

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

快訊／交流道奪命車禍！男拋飛車外當場慘死

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平槓三立副總兒！

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

神預言柯文哲交保！醫師再預測：一審無罪

摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

坤達忍1年《木曜4》吐解散心聲！　陳百祥「觀眾很衰啦」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面