桃機3連假運量上看195萬人次　國慶「日均13.4萬」最高

教師節、中秋節及國慶日等連續假期將至，桃園機場公司今表示，由於3個連假時間相當接近，疏運期間長達15天，預估總旅運量將突破195萬人次，日均量最高將在國慶連假達13.4萬人次，提醒旅客善用智慧化服務等6大訣竅，提升通關效率。

機場公司依過往經驗預判，首波教師節連假疏運期為9月26日至9月30日，總運量將逾63萬人次，日均約12.7萬人次、航班約726架次；中秋節連假疏運期為10月3日至10月7日，預估總運量將逾64萬人次，日均約12.9萬人次、航班約728架次，前2波疏運因中秋假期返鄉團聚旅客，抵達略高於出發人數，也因假期較長，有效達到分散疏運效果。

機場公司指出，第3波國慶日連假疏運期為10月9日至10月13日，預估前期出發多於抵達，直至收假日則相反，抵達旅客可能高於出發旅客近2萬人，整體總運量將逾67萬人次，日均約13.4萬人次、航班約730架次。

機場公司表示，目前已完成各項疏運準備，並提醒旅客掌握6大訣竅，包括善用智慧化服務、搭乘大眾運輸工具、遵照行李「四不原則」、留意行動電源規定、減少安檢複查，及出國前確認護照效期，以提升通關效率。

機場公司說明，連假期間入境尖峰時段為每日清晨5時、下午3至5時，出境尖峰時段為每日上午7至9時、深夜11時，建議旅客提前3小時抵達機場，並即刻完成報到流程，搭配自助行李託運等智慧化設備，加速報到與通關效率。

機場公司指出，配合疏運需求，客運巴士將於連假期間（9月27日至29日、10月4日至6日、10月10日至12日）調整班次，國光客運開往台北，將於凌晨1時至2時機動加班；統聯客運1623開往台中，則將班距縮短為15至30分鐘；統聯客運1661開往羅東，加開上午9時20分及下午3時30分兩班車。

機場公司也說，為使行李輸送過程順利，旅客應遵守「不讓行李保護套／保護膜鬆脫」、「不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長」、「不放置不合規行李（過長、過大等）」、「不讓行李包裝鬆散導致作業內容物散落」四不原則。

另外，機場公司也提醒，10月1日起外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），最早可於抵達前3天上線填寫，桃園機場官網首頁即有「網路填寫入國登記表」連結。