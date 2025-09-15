　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機3連假運量上看195萬人次　國慶「日均13.4萬」最高

▲▼教師節、中秋節及國慶日等連續假期期間，預估桃機運量達195萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場公司呼籲旅客，善用自助行李託運等服務加速通關效率。（圖／桃園機場公司提供）

記者周湘芸／台北報導

教師節、中秋節及國慶日等連續假期將至，桃園機場公司今表示，由於3個連假時間相當接近，疏運期間長達15天，預估總旅運量將突破195萬人次，日均量最高將在國慶連假達13.4萬人次，提醒旅客善用智慧化服務等6大訣竅，提升通關效率。

機場公司依過往經驗預判，首波教師節連假疏運期為9月26日至9月30日，總運量將逾63萬人次，日均約12.7萬人次、航班約726架次；中秋節連假疏運期為10月3日至10月7日，預估總運量將逾64萬人次，日均約12.9萬人次、航班約728架次，前2波疏運因中秋假期返鄉團聚旅客，抵達略高於出發人數，也因假期較長，有效達到分散疏運效果。

機場公司指出，第3波國慶日連假疏運期為10月9日至10月13日，預估前期出發多於抵達，直至收假日則相反，抵達旅客可能高於出發旅客近2萬人，整體總運量將逾67萬人次，日均約13.4萬人次、航班約730架次。

▲▼教師節、中秋節及國慶日等連續假期期間，預估桃機運量達195萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

▲教師節、中秋節及國慶日連假總運量逾195萬人次。（圖／桃園機場公司提供）

機場公司表示，目前已完成各項疏運準備，並提醒旅客掌握6大訣竅，包括善用智慧化服務、搭乘大眾運輸工具、遵照行李「四不原則」、留意行動電源規定、減少安檢複查，及出國前確認護照效期，以提升通關效率。

機場公司說明，連假期間入境尖峰時段為每日清晨5時、下午3至5時，出境尖峰時段為每日上午7至9時、深夜11時，建議旅客提前3小時抵達機場，並即刻完成報到流程，搭配自助行李託運等智慧化設備，加速報到與通關效率。

機場公司指出，配合疏運需求，客運巴士將於連假期間（9月27日至29日、10月4日至6日、10月10日至12日）調整班次，國光客運開往台北，將於凌晨1時至2時機動加班；統聯客運1623開往台中，則將班距縮短為15至30分鐘；統聯客運1661開往羅東，加開上午9時20分及下午3時30分兩班車。

機場公司也說，為使行李輸送過程順利，旅客應遵守「不讓行李保護套／保護膜鬆脫」、「不讓行李綁帶、吊牌等鬆脫或過長」、「不放置不合規行李（過長、過大等）」、「不讓行李包裝鬆散導致作業內容物散落」四不原則。

另外，機場公司也提醒，10月1日起外籍旅客入境須上網填寫電子A卡（入國登記表Taiwan Arrival Card, TWAC），最早可於抵達前3天上線填寫，桃園機場官網首頁即有「網路填寫入國登記表」連結。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

迎接中秋佳節，「柚見幸福！2025年斗六文旦節」9月13、14日在膨鼠森林公園熱鬧登場。現場匯集多位柚農設攤展售優質文旦，消費者能夠直接購買到最新鮮、最在地的農產品。凡購買金額達400元以上，還可獲得限量精美購物袋一只。斗六市公所邀請民眾用在地新鮮的伴手禮為佳節增添濃濃柚香。

教師節中秋節國慶日連假出國桃機

