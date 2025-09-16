耗電快！i14 Pro電池健康度剩77%「想換i17 Pro」　內行給中肯建議

▲原PO猶豫要換手機還是換電池。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果最新iPhone 17系列將於19日開始發售，12日晚間起開放預購，隨即引發搶購潮。有網友表示，手上的iPhone 14 Pro目前使用起來仍相當順暢，但是電池健康度已經掉到77%，手機常常沒電，續航力變差了，猶豫要換i17 Pro，還是花3350元換電池，貼文掀熱論。

有網友在PTT發文，iPhone 14 Pro使用至今依然相當順暢，平常主要用途僅是瀏覽PTT和社群平台，但目前最大困擾是電池健康度只剩77%，經常面臨耗電過快的問題，「可能因為常用到沒電才充電」。他透露，換電池需花費3350元，猶豫是否該花錢維修，「還是直接升級為iPhone 17 Pro？」

貼文曝光，網友建議換電池就好，「i13Pro去年換原廠電池還是很好用，反正手機效能都過剩，換新的也不會用比較多東西」、「i17 Pro設計真的謎，換電池就好」、「換電池，等i18，而且你的i14 Pro屆時可以當導航機或備用機」、「我拿i13，健康度剩65%還在撐，不用怕，沒打手遊真的沒差很多」、「我i13 Pro Max健康度82%，打算換電池再撐」、「只是用基本功能而已，根本不用換手機」。

也有過來人分享，「我今天去換電池了，再撐兩年」、「i14 Pro剛換完電池，每天都會斷網一次，好像是換電池的通病」不過也有部分網友建議換手機，「i14 Pro已換，用了三年覺得相機跟電池有點不行了」、「用Trade in換新機阿」、「直接最貴的買下去，才顯得尊爵不凡」。