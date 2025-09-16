　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

▲▼ 。（圖／）

 ▲外媒《AppleInsider》也率先上手多款 iPhone 17 官方保護殼 。（圖／AppleInsider）

記者吳立言／綜合報導

蘋果除了發表全新 iPhone 17 系列，也同步更新了官方保護殼產品線，涵蓋 TechWoven、矽膠、透明殼，以及 iPhone Air 專屬的超薄透明殼與復刻版防護邊框（Bumper）。今年不僅增加更多材質選擇，還首次支援跨肩背帶設計，並與最新的 iOS 26 系統互動，能讓手機介面圖示自動依照殼色調整。

TechWoven 是蘋果繼 FineWoven 後第二次嘗試以環保織物取代皮革。外觀採用多色交織紋理，觸感近似帆布，內裡同樣鋪設 TechWoven 材質而非超細纖維。雖然按鍵改用陽極處理鋁製材質，整體耐用性被強調能防止磨損與染色，但實際手感仍被認為不如皮革。售價為新台幣 1.890 元，提供藍、紫、赭紅、綠與黑等顏色，支援 iPhone 17 Pro 與 Pro Max。

▲▼ 。（圖／）

矽膠殼依舊是固定班底，今年顏色同步更新。Pro 系列新增霓虹黃、黑、藍、赭紅、紫霧、橘等色；標準版 iPhone 17 則有霓虹黃、錨藍、紫霧、淺苔綠與黑。售價新台幣 1,490 元。

透明殼維持透明外框與背板，但新增了白色矩形區塊，以對應 iPhone 背面新設計的玻璃區域。蘋果將 Logo 置於該區塊中央，避免與 MagSafe 磁環重疊，不過此設計引發用戶意見分歧。售價同樣為新台幣 1,490 元。

針對 iPhone Air，蘋果準備了兩款專屬配件：一是霧面處理的超薄透明殼（提供 Frost 與 Shadow 兩種色調），另一款則是經典 Bumper 保護框，以極簡設計回歸，提供淺藍、米色、淺灰與黑色，售價新台幣 1,290 元。

外媒《AppleInsider》也率先上手多款 iPhone 17 官方保護殼。實測指出，TechWoven 材質雖比 FineWoven 改良不少，但側邊塑料仍讓質感「略顯廉價」；透明殼的白色區塊設計則引發使用者兩極評價。

整體而言，蘋果今年的官方保護殼在材質與功能上更為多元，除了延續矽膠與透明殼的實用定位，也積極嘗試以 TechWoven 取代皮革，並透過 iOS 26 增添與軟體的整合性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面
小鐘白目行徑「女友當場淚灑餐廳」！　吳姍儒：真的很沒水準
淡江大橋掛「最親民賴總統」超大布條！　背後原因曝
快訊／民宅惡火！　44歲男被救出已成焦屍
《星光》男星一年半0收入！　出門不敢讓人知道名字
台中女被亂刀猛砍慘死路邊！　兇手隨手丟刀騎車逃亡
現場畫面曝！桃園女遭割喉　摀頸求援：喉嚨一直滴血
夢幻沙灘戲水溺斃　16歲建教生「刻苦背景」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

耗電快！i14 Pro電池健康度剩77%「想換i17 Pro」　內行給中肯建議

蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

iPhone 17不能貼膜？品牌發文澄清　達人：還是可以貼

AirPods Pro 3最新評測來了！科技YTR大讚：幾乎沒弱點

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

中華電信iPhone17預購加碼金中獎名單出爐！360幸運兒爽賺3600元

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光　T-Mobile高層搶先分享

「2025 Panasonic台北城市路跑」萬人齊聚凱道　冠軍抱回雙門冰箱

蘋果新品接力賽？傳十月再開發表會　iPad Pro、MacBook全面升級

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

【雪見遊憩區奪命車禍】單車騎士路旁休息　遭休旅車撞倒不治

張曼玉進雞舍「親手撿雞蛋」　隱居法國波爾多過農村生活

阿Ben唱歌驚豔全場　王識賢:哩安捏厚我揪歹看

【龔益霆100萬交保】1.5小時湊齊！離開北檢全程沉默

【神偷阿婆出沒】趁四寶媽斗六夜市陪孩玩　光速摸走「9千元安親班費」

耗電快！i14 Pro電池健康度剩77%「想換i17 Pro」　內行給中肯建議

蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

iOS 26正式登場！3款舊iPhone被淘汰　十大重點功能一次看

iPhone 17不能貼膜？品牌發文澄清　達人：還是可以貼

AirPods Pro 3最新評測來了！科技YTR大讚：幾乎沒弱點

今年升級會後悔？YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

中華電信iPhone17預購加碼金中獎名單出爐！360幸運兒爽賺3600元

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光　T-Mobile高層搶先分享

「2025 Panasonic台北城市路跑」萬人齊聚凱道　冠軍抱回雙門冰箱

蘋果新品接力賽？傳十月再開發表會　iPad Pro、MacBook全面升級

台北天空塔爆「特別股掏空30億」　北檢偵查結果出爐

啦啦隊女神甜喊范姜「一日男友」被罵爆！　躲1個月哽咽露面：愛開玩笑

Marz23熬8年首攻蛋！　「1年2身份登北高雙蛋」認：壓力很大

中華三菱「國產全新休旅」官網現身！1.5升動力進攻70萬級距

台韓陣容共創浪漫華語劇　全智賢新劇團隊、《影后》監製合作

最新調查！陳其邁施政滿意度蟬聯六都第一　市府感謝市民支持

陸劇《赴山海》被眼尖觀眾抓包　男神「手握劇本腳穿洞洞鞋」穿幫

蔣萬安怨捷運補助遭刪650億　吳思瑤批恃寵而驕：不會做就換人

YT頻道「雪姨智慧生活」散布假消息　內政部：依法查處

新全民國防手冊曝　刪敵我辨識、教民眾「政府宣布投降都是假訊息」

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

3C家電熱門新聞

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

iPhone 17不能貼膜？　品牌發文澄清

3款iPhone不能更新！iOS 26液態介面將上線

YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

傳蘋果十月再推10款新品

iPhone Air、iPhone 17 Pro外盒曝光

中華電信iPhone17加碼金名單出爐

蘋果iPhone 17全新保護殼登場

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

i14 Pro耗電快「想換i17 Pro」　內行給1建議

一圖看懂iPhone17規格！

大驚奇！iPhone Air一次擁有「3大史無前例功能」

更多熱門

相關新聞

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

iOS 26正式登場！十大重點功能一次看

蘋果今（16日）凌晨正式推送 iOS 26，這是蘋果首次將系統名稱與年份同步，並帶來大規模的視覺更新。最大亮點是全新的 「Liquid Glass（液態玻璃）」設計，讓介面呈現半透明質感，操作時更具立體感與沉浸感。

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

AirPods Pro 3來了！YTR讚：沒弱點

YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

YTR直言Apple Watch 2025毫無亮點

中華電信iPhone17加碼金名單出爐

中華電信iPhone17加碼金名單出爐

王鴻薇轟NCC用iPhone情勒國人

王鴻薇轟NCC用iPhone情勒國人

關鍵字：

iPhone17iPhone17 ProiphoneairiphoneAPPLE蘋果手機殼TechWoven

讀者迴響

熱門新聞

新「老花眼藥水」問世　效果超驚人

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

17號米塔醞釀中　成颱逼台可能又強又大

即／柯文哲開羈押庭　北院裁定結果出爐

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　一家都確診罕見遺傳病

明變天！　「全台雨最大」時間曝

今彩539一晚開出5注頭獎　3注來自同間彩券行

綠議員遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

范瑋琪巡演爆「大陸票房慘」！

GD 11月大巨蛋開唱票價公布！　確定實名抽選

即／高雄女國中生沒去上學　家人驚見倒臥露台亡

最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

鬼鬼慶生「沒邀頭號好友」炎亞綸退追IG

更多

最夯影音

更多

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面