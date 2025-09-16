蘋果iPhone 17新殼齊發　透明殼外觀惹議、TechWoven強調環保耐用

▲外媒《AppleInsider》也率先上手多款 iPhone 17 官方保護殼 。（圖／AppleInsider）

記者吳立言／綜合報導

蘋果除了發表全新 iPhone 17 系列，也同步更新了官方保護殼產品線，涵蓋 TechWoven、矽膠、透明殼，以及 iPhone Air 專屬的超薄透明殼與復刻版防護邊框（Bumper）。今年不僅增加更多材質選擇，還首次支援跨肩背帶設計，並與最新的 iOS 26 系統互動，能讓手機介面圖示自動依照殼色調整。

TechWoven 是蘋果繼 FineWoven 後第二次嘗試以環保織物取代皮革。外觀採用多色交織紋理，觸感近似帆布，內裡同樣鋪設 TechWoven 材質而非超細纖維。雖然按鍵改用陽極處理鋁製材質，整體耐用性被強調能防止磨損與染色，但實際手感仍被認為不如皮革。售價為新台幣 1.890 元，提供藍、紫、赭紅、綠與黑等顏色，支援 iPhone 17 Pro 與 Pro Max。

矽膠殼依舊是固定班底，今年顏色同步更新。Pro 系列新增霓虹黃、黑、藍、赭紅、紫霧、橘等色；標準版 iPhone 17 則有霓虹黃、錨藍、紫霧、淺苔綠與黑。售價新台幣 1,490 元。

透明殼維持透明外框與背板，但新增了白色矩形區塊，以對應 iPhone 背面新設計的玻璃區域。蘋果將 Logo 置於該區塊中央，避免與 MagSafe 磁環重疊，不過此設計引發用戶意見分歧。售價同樣為新台幣 1,490 元。

針對 iPhone Air，蘋果準備了兩款專屬配件：一是霧面處理的超薄透明殼（提供 Frost 與 Shadow 兩種色調），另一款則是經典 Bumper 保護框，以極簡設計回歸，提供淺藍、米色、淺灰與黑色，售價新台幣 1,290 元。

外媒《AppleInsider》也率先上手多款 iPhone 17 官方保護殼。實測指出，TechWoven 材質雖比 FineWoven 改良不少，但側邊塑料仍讓質感「略顯廉價」；透明殼的白色區塊設計則引發使用者兩極評價。

整體而言，蘋果今年的官方保護殼在材質與功能上更為多元，除了延續矽膠與透明殼的實用定位，也積極嘗試以 TechWoven 取代皮革，並透過 iOS 26 增添與軟體的整合性。