切西瓜害死畫面曝！休旅左轉撞機車　機士撐4個月難逃死神索命

記者黃宥寧／台北報導

北市南港區一名張姓女子駕駛休旅車左轉時，未依規定進入路口中心再轉彎，反而採俗稱「切西瓜」的方式搶先左轉，與一輛直行機車發生碰撞。詹姓男子當場重傷，送醫治療後雖短暫出院，卻因健康惡化再度住院，車禍4個月後因併發症身亡。士林地檢署認定張女行車疏失重大，依《刑法》過失致死罪將她起訴。

▲北市南港區張姓女子駕駛休旅車「切西瓜」撞上騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2024年5月2日上午9時28分，71歲張女駕駛一輛休旅車，沿南港區興中路由北往南行駛。當車行經南港路一段287巷2弄口左轉時，她未依規定駛至路口中心再轉彎，而是直接「切西瓜」式搶先左轉，與當時直行的60多歲詹姓男子騎乘機車發生碰撞。

詹男倒地後傷勢嚴重，立即送往國防醫學院三軍總醫院急救，住院1個月後雖一度出院，卻因身體狀況持續惡化，同年8月8日再度入院，同年9月8日因肺炎併發敗血性休克及多重器官衰竭死亡；痛失父親的詹姓兒子決定提告。

▲詹姓男子遭切西瓜車輛撞上，4個月後仍身亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警詢、偵查時張女辯稱，自己「根本沒看到被害人，甚至沒有感覺有發生碰撞」，否認有駕駛過失；詹子更難過指出，從車禍發生迄今，時間已久，未見被告積極處理。

然而，從監視器畫面、交通事故調查卷宗及事故鑑定意見書，都指向張女違規左轉事故主因，檢察官認她行車疏於注意，未遵守交通規定，與詹男死亡間具有相當因果關係，故依《刑法》過失致死罪起訴。