社會 社會焦點 保障人權

彰化2.8億工程選收割前開挖　農民怒轟不顧死活！縣府急澄清

▲田中鎮農水路怪手進場開挖。（圖／立委陳素月辦公室提供）

▲田中鎮農田1個月後收割，怪手進場開挖。（圖／立委陳素月辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

政府的美意，卻變成農民的惡夢！彰化縣田中鎮一項斥資2.8億元的農地重劃工程，明明是要改善農水路，卻選在稻作再一個多月就能收割的時機動工。眼看怪手開進綠油油的田裡，農民心急如焚，痛批工程時機根本「不顧農民死活」，氣得向立委陳素月陳情，大喊「暫停施工」。

「彰化縣田中鎮三民農地重劃區農水路工程」總面積高達140公頃，工程經費2.8億元，由縣府向中央爭取補助，預計2027年4月完工，將全面改善區域排水與農路系統。

▲田中鎮農水路怪手進場開挖。（圖／立委陳素月辦公室提供）

▲田中鎮農田1個月後收割，怪手進場開挖。（圖／立委陳素月辦公室提供）

但8月20日動土後，卻引發強烈反彈。許多農民表示，他們早在政府公告之前，就已經買秧苗、請工人犁田插秧，如今稻子都快結穗了，卻突然要開挖農路、切斷水路。一旦施工，整片田可能無法灌溉，稻作乾枯死亡，幾個月來的心血全泡湯。

立委陳素月接到陳情後，立刻到現場與農民一起會勘。她發現，不少農民是採「小地主大佃農」模式經營，除了耕作成本，每個月還要付租金，壓力更大。陳素月直言，縣府雖然有公告，但時間太短，農民根本來不及因應。她強烈要求縣府「暫停施工」，等農民收成之後再繼續，別讓改善建設的美意，反而造成農民難以承受的損失。

▲田中鎮農水路怪手進場開挖。（圖／立委陳素月辦公室提供）

▲陳素月委員接獲民眾陳情。（圖／立委陳素月辦公室提供）

面對反彈聲浪，縣府地政處出面說明，強調重劃計畫早在去年7月就公告了，今年7月8日也再次公告，禁止範圍內再新增建築或改變地形。相關訊息都有透過公所、村里辦公室宣傳。目前承包商已依契約進場，開挖3條農路，但確實有「個別承租戶」沒有被及時通知到，承諾將來會加強要求廠商逐一確認，避免類似爭議。

09/15 全台詐欺最新數據

589 1 8885 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

彰化農田田中鎮開挖地政處

