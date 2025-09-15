　
國際

路上遭男駕駛性騷擾　16歲少女反擊「被休旅車狠撞」當場死亡

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲紐約皇后區發生致命車禍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約皇后區傳出一起命案，一名16歲少女路上遭一名男駕駛出言騷擾，她與母親和對方發生衝突，竟然慘遭對方故意開車衝撞，整個人被壓在柱子上身亡，母親也受重傷送醫。

事件13日凌晨4時10分左右發生在皇后區Benham Street和羅斯福大道(Roosevelt Avenue)附近，16歲少女喬安妮(Jhoanny Gomez-Alvarez)與母親、父親、男友一起走在路上時，突然遭經過的38歲男子艾德溫(Edwin Cruz-Gomez)言語騷擾。

喬安妮遭到侮辱後，艾德溫隨即與喬安妮一行人發生衝突。目擊者表示，4人與艾德溫吵完後轉身離開，沒想到艾德溫故意開休旅車撞向他們，導致喬安妮當場死亡，母親也因為嚴重傷勢送醫。

目擊者表示，「駕駛從後方撞向那名可憐的女孩，他一定是故意的」，後來便棄車逃跑。警方目前已將艾德溫逮捕，檢測發現酒測值超過標準2倍，面臨謀殺罪、謀殺未遂、酒後駕駛等多項指控，將有可能面臨25年刑期至終身監禁。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

09/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

車禍 紐約 Jhoanny Gomez-Alvarez Edwin Cruz-Gomez 北美要聞

