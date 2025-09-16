　
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

記者魏有德／綜合報導

深圳一名交警日前在執勤時，被民眾拍下手中拿著一塊超過2公斤重的金條，引起網友熱議。畫面中，這名交警站在路邊手持金條，令不少民眾誤以為是「執勤神器」，也有網友認為是在炫富，實際上，這是市民撿到金條後交給他，協助尋找失主。經現場確認，該金條價值超過188萬元人民幣（約800萬元新台幣，下同），已歸還失主。

▲深圳一名交警被民眾拍下手持約2公斤重的金條執勤，引起網友熱議。（圖／翻攝光明網）

▲深圳一名交警被民眾拍下手持約2公斤重的金條執勤，引起網友熱議。（圖／翻攝光明網，下同）

《光明網》報導，事發於9月13日下午，地點在深圳羅湖區水貝二路。一名市民將撿到的金條交給正在執勤的交警侯國棟，他回憶當時情況時表示，「有群眾反映撿到一個金條，我還很愕然，然後就把他帶到人行道上處理。」

侯國棟表示，金條重量為2267.83克，超過兩公斤，遂立即上報並通知派出所到場，等待過程中被市民拍攝下來，上傳至社群平台後引起網友們熱議。以當日水貝黃金牌價每克830元計算，這條金條市值超過188萬元。

▲深圳一名交警被民眾拍下手持約2公斤重的金條執勤，引起網友熱議。（圖／翻攝光明網）

就在侯國棟執勤之際，一名男子匆匆趕到現場，自稱是金條失主，並出示購買票據。警方調取監視器並核對身份後，確認該男子確為失主。侯國棟說，「查看了票據，也稱了重量，確實與單據一致，最後把金條物歸原主。」

公開資訊顯示，深圳水貝片區有「中國金銀珠寶第一街」之稱，是大陸全國最大的黃金批發零售聚集地之一，金條、金飾交易量常年居高，也因此成為珠寶業的重要風向球。

《環時》專文諷AIT　批林佳龍是台獨馬前卒：歪曲歷史、出賣台灣

深圳交警手持價值800萬金條執勤　自曝：有民眾撿到，我也很錯愕

客服來電「開通會員要收費」！她急忙按一鍵取消...7位數存款沒了

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

中美會談TikTok達基本框架共識　李成鋼：合作方式妥善解決相關問題

AIT稱「臺灣主權未定」　陸外交部嗆：80年前就已徹底解決

韓國外長首次訪中　將與王毅討論習出席APEC、北韓問題

陸首制定外國駐華外交領事機構中國雇員條例　明確規範不得危害國安

自封玉皇大帝！　陸淫魔邪教教主「姦淫10女」還稱可消除負能量

中國對俄免簽首日　武漢機場俄羅斯免簽首發客126人抵境

