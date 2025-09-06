深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

▲在深圳的房地產博覽會上，一名仲介在住宅建築模型附近接待一位客戶。（圖／路透）

文／中央社台北6日電

中國房市低迷，繼北京、上海之後，同為一線城市的深圳昨天深夜也公布新政策，除少數區域外，符合資格者將不再限制購房間數。數據顯示，深圳8月預售屋成交量月減逾1成，年減更達5成。

5日深夜，深圳市住房和建設局、中國人民銀行深圳市分行發布「關於進一步優化調整本市房地產政策措施的通知」，自6日起施行。

陸媒第一財經報導，根據新的「通知」，深圳8個區的住房限購將大幅放鬆。

最新政策意味著除了福田、南山兩區以及寶安新安街道之外，符合購房資格的深圳戶籍及社保或個人所得稅滿一年的非深圳戶籍家庭及個人，將不再有購房間數限制，而不具備購房資格的家庭及個人則可以購買2間住房。

「通知」也同步優化了企事業單位購房政策，其中，在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內購買商品住房，需同時滿足設立年限滿1年、在深圳累計繳納稅款金額達人民幣100萬元（約新台幣430萬元）、員工人數10名及以上條件；在深圳其他區域購買商品住房，不再審核購房資格。

此外，住房貸款利率也不再區分首購和第2間房，都交由金融機構自行確定。

據報導，深房中協數據顯示，8月，深圳全市中古屋錄得銷售5267間，月減7.1%，年增12.8%。相較而言，新房市場表現則更為低迷。8月全市預售新屋共成交1352間，月減13.4%，年減52.8%。

深圳貝殼研究院表示，當前深圳新房市場呈現「個別項目亮眼、多數去化（去庫存）困難」態勢，購房者因期待新政選擇暫緩購房，觀望情緒加重是主因。

業內人士預計，8月過後，傳統房市旺季到來，深圳此時推出新政策將有助於市場熱度回升。