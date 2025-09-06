　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

中國房市,房產雲,中國房地產,▲▼在中國廣東省深圳的房地產博覽會上，一名仲介在住宅建築模型附近接待一位客戶。（圖／路透）

▲在深圳的房地產博覽會上，一名仲介在住宅建築模型附近接待一位客戶。（圖／路透）

文／中央社台北6日電

中國房市低迷，繼北京、上海之後，同為一線城市的深圳昨天深夜也公布新政策，除少數區域外，符合資格者將不再限制購房間數。數據顯示，深圳8月預售屋成交量月減逾1成，年減更達5成。

5日深夜，深圳市住房和建設局、中國人民銀行深圳市分行發布「關於進一步優化調整本市房地產政策措施的通知」，自6日起施行。

陸媒第一財經報導，根據新的「通知」，深圳8個區的住房限購將大幅放鬆。

最新政策意味著除了福田、南山兩區以及寶安新安街道之外，符合購房資格的深圳戶籍及社保或個人所得稅滿一年的非深圳戶籍家庭及個人，將不再有購房間數限制，而不具備購房資格的家庭及個人則可以購買2間住房。

「通知」也同步優化了企事業單位購房政策，其中，在福田區、南山區和寶安區新安街道範圍內購買商品住房，需同時滿足設立年限滿1年、在深圳累計繳納稅款金額達人民幣100萬元（約新台幣430萬元）、員工人數10名及以上條件；在深圳其他區域購買商品住房，不再審核購房資格。

此外，住房貸款利率也不再區分首購和第2間房，都交由金融機構自行確定。

據報導，深房中協數據顯示，8月，深圳全市中古屋錄得銷售5267間，月減7.1%，年增12.8%。相較而言，新房市場表現則更為低迷。8月全市預售新屋共成交1352間，月減13.4%，年減52.8%。

深圳貝殼研究院表示，當前深圳新房市場呈現「個別項目亮眼、多數去化（去庫存）困難」態勢，購房者因期待新政選擇暫緩購房，觀望情緒加重是主因。

業內人士預計，8月過後，傳統房市旺季到來，深圳此時推出新政策將有助於市場熱度回升。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
江祖平心臟藥遭換鎮靜劑　食藥署：管制藥私下流通屬毒品
巴西5人制足球門將奮勇擋球　下一秒倒地猝逝
阿公裝「山豬吊」5歲金孫誤踩慘變獵物　超可憐畫面曝光
3姊妹喝一壺茶竟暈眩、四肢無力　緊急送醫
林智勝揭假球案波及心路　曝曾與母決裂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

不想過「緊日子」？　陸地方政府「突擊式花錢」被審計糾正

噱頭十足！　劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

「金融虎」落馬！　易會滿任內A股「20次失守」3000點

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

【幫大家避雷了】柴犬被雷嚇到發抖 竟躲在阿公腳邊？？

深圳推刺激房市新政　大陸一線城市陸續放寬限購

「輔大陳意涵」出演微短劇　講述跨海尋親故事

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

不想過「緊日子」？　陸地方政府「突擊式花錢」被審計糾正

噱頭十足！　劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

貿易緊張緩解　陸延長對加拿大油菜籽反傾銷調查半年

「金融虎」落馬！　易會滿任內A股「20次失守」3000點

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

瀧澤秀明密訪台灣！　旗下「寶藏團體」IMP.抵台300人接駕

又見3比1！台鋼雄鷹扳回一城　比分巧合呼應林智勝背號

陸漁船澎湖越界拒檢！海巡硬起來「登船押人」回馬公調查

日女偶像樹下自拍挑戰猜地點　「網秒肉搜破解」周邊地標曝光

基隆召開災防訪評暨四方會議　跨域協力強化城市防災韌性

台東3姊妹疑「集體食物中毒」！緊急送醫治療中

花半年力邀！　桃園雲豹促成日本職籃熊本Volters來台打交流賽

賈吉右外野復出首戰遭藍鳥「測試」　手臂傳球能力引發隱憂

賴清德與北市民代座談3小時　拋國政3方針「都要做到更好」

林志玲半夜拎3歲兒找爸爸！AKIRA收「無價生日禮物」超萌對話全融化

潘俊佳再唱MP經典歌 〈我還是愛著你〉〈射手〉

大陸熱門新聞

陸閱兵唯一女兵方隊成員怎麼挑？ 北京朝陽區工廠女工曾包辦多年

體溫計斷在體內22年！　陸女回憶「男同學放的」

苦命鴛鴦！　陸男病逝存款全給絕症前女友：替我好好看世界

幫兒取名竟鬧翻離婚！　1歲孩沒戶口「也打不了疫苗」

習近平普丁討論長生不老　央視影片不給播了！

忘供氧！22歲女做「微創手術突腦死」身亡

40歲男師外遇16歲女學生　鹹濕對話「震碎三觀」

陸閱兵總指揮打破慣例 中部戰區司令神隱...空軍司令韓勝延扛大旗

杭州餐廳涉擦邊！舞者貼身親口餵棒棒糖

陸閱兵向市民徵集8萬隻和平鴿 「放飛即下班」10分鐘到家

陸將對小行星進行高速撞擊！　驗證防禦方案可行性

金正恩「罕見」表態台灣問題：支持中方立場

加澳軍艦過航台海　陸媒：共軍對情況「盡在掌握」

爽喊「又白嫖了」　陸女騙路人幫叫車下場慘了

更多熱門

相關新聞

深圳龍崗一社區內公共空間建墳惹議 施工方解釋：是土地廟

深圳龍崗一社區內公共空間建墳惹議 施工方解釋：是土地廟

深圳龍崗某小區內的公共空間近期傳出有工人在施工興建墳墓，引起當地住戶擔憂，在網路社群上引起熱議。據了解，該「墳墓式」建物並非位於小區內，而是緊鄰小區的一塊公共用地，由於部分高樓層住戶可從窗戶向下看到施工現場，才出現「小區內有墳墓」的疑慮。

李強鞏固房市出手！專家：急迫性升級

李強鞏固房市出手！專家：急迫性升級

深圳老闆突然退回13元餐費　背後故事很暖心

深圳老闆突然退回13元餐費　背後故事很暖心

赴陸都賠錢！館長返台轟「民進黨該下跪跟人民道歉」

赴陸都賠錢！館長返台轟「民進黨該下跪跟人民道歉」

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝想做1企劃

想讓大陸同胞更認識台灣！館長曝想做1企劃

關鍵字：

中國房市深圳刺激經濟

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面