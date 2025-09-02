　
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳龍崗一社區內公共空間建墳惹議　施工方解釋：是土地廟

▲深圳龍崗一社區公共空間出現疑似修建墳墓的工地，引起住戶熱議。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲深圳龍崗一社區公共空間出現疑似修建墳墓的工地，引起住戶熱議。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

深圳龍崗某小區內的公共空間近期傳出有工人在施工興建墳墓，引起當地住戶擔憂，在網路社群上引起熱議。據了解，該「墳墓式」建物並非位於小區內，而是緊鄰小區的一塊公共用地，由於部分高樓層住戶可從窗戶向下看到施工現場，才出現「小區內有墳墓」的疑慮。

▲深圳龍崗一社區公共空間出現疑似修建墳墓的工地，引起住戶熱議。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，現場施工人員表示，正在修建的並非墳墓，而是土地廟，由某家族牽頭翻新，意在延續傳統信仰文化，且相關工程已獲政府部門審批。施工方稱，目前主體已完工，正在建造燒紙錢的磚爐，「這裡本來就有，不是新建，只是翻修。」

對此，龍崗區民政局回應，已關注到相關輿情，並將情況交由區殯葬管理所核查。調查結果顯示，該處為周邊原居民遺留的民間信仰建築，俗稱「伯公廟」，類似於土地公廟，並非無主墳墓，也不屬於殯葬改革管理範疇。目前，屬地街道正展開進一步核查與處置。

依照規定，在公共用地興建建築需經規劃、國土、民政等多部門嚴格審批，包含土地用途變更、宗教場地許可等程序。若土地廟翻修未履行完整流程，將涉及違規建設。相關部門表示，事件仍在調查中，若發現問題，將依法依規處理，並對外公佈結果。

09/01 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

