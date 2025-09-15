「西門町賣大雕燒」標榜台灣伴手禮！他怒檢舉　一票+1：真的超噁

▲西門町。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北西門町一直以來都是觀光客必訪的景點，但近日有網友指出，街頭出現以男性生殖器為造型的「大雕燒」攤位，並搭配醒目的廣告招牌，他認為這樣的設計過於低俗，且觀感不佳，觀光客看到可能會留下不好的印象，也會對小孩造成影響，已經透過臺北市陳情系統網站檢舉了，直呼「真的很噁心！」

原PO在Threads發文，在西門町看到販售「大雕燒」攤位，外型仿男性生殖器官，現場還設置了不少大型廣告看板，強調這是「台灣特色伴手禮」，直呼很噁心，於是到臺北市陳情系統網站檢舉。

他進一步指出，標題寫檢舉伴手禮商品名稱及外觀不雅，內文描述商品在哪裡販售、如何宣傳，且會造成的危害，包括影響旅客觀感、影響小朋友認知等等。

原PO回憶，國中時第一次看到這類商品時雖覺得驚訝，卻未意識其中問題，長大後才發現非常不妥，這樣的公開販售對社會觀感與兒童教育其實有相當影響，「小朋友看到會以為這是很正常的事情，我小時候是這樣。」

對此，許多網友也很反感，「這禮拜去看到一堆廣告牌，有夠低俗何況台北還是首都，外國人看到只會覺得蛤，說是台灣伴手禮但根本就沒人在天天吃這個」、「一般成年人看到就會覺得不適了，更何況可能有小朋友看到吧，第一次去西門町有嚇到」、「最傻眼的是標榜台灣熱門伴手禮，誰收到這種伴手禮會開心？」「真的很噁，放在店裡就算了，還放在道路旁邊」。