大台北熱飆39℃！　4原因曝光

▲進入9月中，天氣仍是相當炎熱。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

周一全台最高溫出現在新北市五股的39度，第二是新北三峽的38.3度，台北市內湖37.3度也登上第四。對此，氣象專家林得恩表示，為什麼這幾天的最高溫都是發生在大台北地區？可能原因有4點，包括盆地效應、都市熱島效應、太平洋高壓明顯西伸、水氣減少。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，第一，盆地效應，大台北地區為盆地特徵，盆地地形常易形成「熱氣滯留」的效應，白天熱空氣聚集在盆地，夜間散熱效率低。

林得恩說，第二，都市熱島效應，大台北高樓、道路林立，綠地及水體減少，混凝土與柏油吸熱快、散熱慢，致使白天吸收太陽輻射，夜間又釋放熱能，整體溫度偏高。

▼周一下午2時溫度分布圖。（圖／氣象署）



林得恩指出，第三，這兩天太平洋高壓勢力明顯西伸，氣流過山下沉增溫，西半部累積熱量快速且有效率，尤其在大台北地區。

林得恩表示，第四，由於這兩天環境的水氣減少，空中雲系數量也跟著減少，也使得太陽輻射更有效率，評估這兩天的高溫應該都可以飆到37、38度或以上的極端值。

中央氣象署提醒，今日東半部高溫約32至33度，西半部33至36度，其中在大台北、桃園有局部37度左右或以上發生的機率。