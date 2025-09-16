　
17號「米塔」醞釀中　預估2個有機會成颱逼近台灣！可能又強又大

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲台灣附近的熱帶擾動發展、靠近台灣，各地易雨 。（圖／翻攝weathernerds）

記者許力方／台北報導

第17號颱風將誕生？中央氣象署表示，本周天氣受南方雲系影響，各地易雨，估計下周菲律賓東方還有熱帶擾動發展，強度及路徑仍待觀察。氣象專家分析，目前台灣附近的熱帶擾動正在發展中，且朝西北移動、對台灣威脅較大，但這只是前菜，關島附近還有一個低壓醞釀中，下周可能通過台灣。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，目前菲律賓東方及南海各有熱帶擾動99W及98W發展中，由於太平洋高壓未來幾天會稍微減弱的關係，使得99W將朝西北移動，對台灣威脅較大。路徑上，在17日（周三）掠過賓呂宋島東部近海後，18日（周四）進入巴士海峽，19日（周五）抵達台灣西南海域。

台灣颱風論壇預估，99W強度有稍微增強的趨勢，是否進一步增強為颱風將取決於與菲律賓陸地的距離。18、19日受到熱帶低壓或低壓環流影響，宜花東、南高屏天氣不穩定，有不定時短暫雷陣雨，其餘地區午後雷陣雨也會增多，如果99W越靠近，影響越大。

「這個低壓系統只是前菜」，台灣颱風論壇分析，關島附近還有一個低壓系統正在醞釀中，預計在周末左右顯著發展起來，有機會在23日（下周二）左右通過台灣附近，但變數還很大。

▼有2個系統發展中，可能成颱「米塔」。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／NCDR）

天氣風險公司分析師吳聖宇認為，隨著季風低壓槽建立、往東延伸，逐漸連接起來，為菲東的擾動增加發展條件，預報大多認為有緩慢增強的趨勢，周末就有可能發展為熱帶性低氣壓甚至是颱風。由於未來幾天擾動逐漸發展、西移，預報上「未來的颱風系統」可能在23至25日之間最接近台灣，並且經過台灣以南、向西進入南海，它接近台灣的程度很難確定，前期擾動發展位置越偏北，後期西進過程就有可能越靠近台灣陸地。

「觀氣象看天氣」粉絲團也認為，18日起注意2個低壓擾動發展，預計巴士海峽會發展出一低壓系統，逐漸往西北移動、進入台灣海峽南部，通過的過程將為東南部、南部帶來雨勢，若再偏北一點雨勢將更大；此時關島西北西方海域也會發展出另一個低壓系統，根據最新預測模式，美國預測將朝台灣東北部海面而來，歐洲預測往呂宋島東北部海面，AI則預測往巴士海峽北部；由於目前台灣東南方外海，海表面溫度跟海洋熱含量都相當高，「各模式均預測此低壓系統將發展為既強又大的颱風，一旦成台，將會是今年第17號颱風米塔」（米克羅尼西亞命名，Mitag）。

關鍵字：

颱風氣象氣象雲米塔颱風台灣颱風論壇

