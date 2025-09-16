最新預估路徑！　雙颱生成機率曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式周日晚間8時模擬圖，擾動位置在台灣東方海面，朝巴士海峽前進；最新美國模式同時間模擬圖的位置，亦在台灣東方海面，但朝台灣前進，兩者有顯著差異。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」專欄）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，熱帶擾動將通過呂宋島北端，經台灣西南方海面，朝廣東前進，成颱機率仍偏低（30%）；末期的熱帶擾動則在菲律賓東方海面發展，其成颱機率已調高至70%，對台的威脅程度？仍有不確定性，應持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗，白天酷熱，全台最高氣溫達38度以上，午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨，恆春半島及花東偶有局部降雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

吳德榮說，周三至周六大低壓環流外圍的水氣逐日漸增，東半部及恆春半島的局部降雨逐日增大，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，平地受到影響的區域逐日增多，有大雷雨發生的機率；周三北台仍有極高溫，周四起各地高溫雖稍下降仍偏熱。

吳德榮指出，周日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨；下周一熱帶系統外圍接近，大台北及宜花轉有雨，雖無冷空氣，高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬顯示，在大低壓環流內、原穿過菲律賓的熱帶擾動已無發展，另一擾動在菲律賓東方取而代之，將通過呂宋島北端，經台灣西南方海面，朝廣東前進，成颱機率仍偏低（30%），但間接增多大低壓環流外圍的水氣，加大周四至周六的降雨潛勢。

吳德榮提醒，末期的熱帶擾動則在菲律賓東方海面發展，其成颱機率已調高至70%；最新歐洲模式周日晚間8時模擬圖的位置在台灣東方海面，朝巴士海峽前進，美國模式同時間模擬圖的位置亦在台灣東方海面，朝台灣前進，兩模式模擬的動向有顯著差異，故其對台的威脅程度？仍有不確定性，應持續觀察。