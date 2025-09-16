　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明變天！　「全台雨最大」時間曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲民眾外出記得攜帶雨具。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員李名翔提醒，周三水氣增多；周四至周六天氣更不穩定，可能有局部短延時強降雨，尤其是周四、周五；另外，位於菲律賓東側的熱帶系統，預計周末有可能發展到熱帶性低氣壓左右的強度，下周若發展較好不排除成颱，較接近台灣，路徑還要再觀察。

李名翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天太平洋高壓較強，花蓮、台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部、桃園以南山區有局部短暫雷陣雨；晚起南邊水氣增多，台東、恆春半島有局部較大雨勢機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

李名翔說，周三水氣增多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，台東、恆春半島有局部較大雨勢機率，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨機率，而夜晚清晨西半部也有零星降雨。

李名翔表示，周四至周六天氣更不穩定，南方雲系北移，可能有局部短延時強降雨，特別是周四、周五台東、恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，南部、宜蘭、花蓮有短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨，並有局部大雨機率；周六南部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，並有局部大雨機率。

李名翔提到，周日、下周一水氣稍減少，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨。

至於近期是否可能有颱風發展，李名翔指出，目前在菲律賓附近有些擾動，後續會比較接近台灣帶來水氣，也就是周四到周六的南方雲系北移；目前看未來強度可能是低壓，甚至不排除變熱帶低壓，但成颱機率較低。

李名翔說，反而要留意後期在菲律賓東側另一個系統，預計周末有可能發展到熱帶低壓左右的強度，下周若發展較好不排除成颱；而路徑仍有較大不確定性，趨勢上往西，到菲律賓到巴士海峽附近，較接近台灣，後期要看偏北或偏南，若偏北更接近巴士海峽或恆春半島，影響就較大，還要持續觀察。

09/14 全台詐欺最新數據

第17號颱風將誕生？中央氣象署表示，本周天氣受南方雲系影響，各地易雨，估計下周菲律賓東方還有熱帶擾動發展，強度及路徑仍待觀察。氣象專家分析，目前台灣附近的熱帶擾動正在發展中，且朝西北移動、對台灣威脅較大，但這只是前菜，關島附近還有一個低壓醞釀中，下周可能通過台灣。

