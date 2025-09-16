綠議員金主被起底！遭譏「砂石小公主」　本人正面反擊

▲民進黨高雄市議員鄭孟洳。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨高雄市議員鄭孟洳近日因揭露國民黨高雄市長參選人柯志恩與盜砂案涉案者石麗君勘查農地一事，引發政治風波。鄭遭親藍粉專「鎖綠鴉」指控收砂石相關業者政治獻金，封她為「砂石小公主」。對此鄭出面澄清。

美濃大峽谷盜砂案爆發，鄭孟洳接獲指控後，公開批評盜砂地主石麗君與柯志恩共同勘查農地，質疑柯「自導自演，還敢談正義」。事後，親藍粉專「鎖綠鴨」則反咬鄭，揭露她2022年收受砂石相關業者政治獻金，其中包括茂楠土木包工業與翊竤營造有限公司，並暗指其背後與砂石財團關係不單純。

▲高雄美濃大峽谷案，盜採砂石引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

面對「砂石小公主」封號，鄭孟洳召開記者會幽默回應「謝謝、非常有趣」。她強調，所有政治獻金來源皆為合法業者，與非法盜採及非法回填廢棄物無關，並指控藍營刻意操作此事件，試圖模糊柯志恩與盜砂案的關聯。鄭強調，必須譴責非法行為，但合法業者不該受到汙名化。

鄭孟洳呼籲，砂石業及營建廢棄物清運產業對社會有其必要性，應鼓勵合法經營並排除非法行為。她幽默表示對「砂石小公主」的封號感謝，但希望藍營不要再以此手段抹黑合法業者。