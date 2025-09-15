快訊／柯文哲現身！等候7小時「維持交保」　現場喊：阿北加油

記者閔文昱／台北報導

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲深陷京華城案，5日北院合議庭裁准柯文哲、台北市議員應曉薇交保，不過北檢提出抗告，高院於12日撤銷發回更裁。台北地院今（15日）上午10點再度召開羈押庭，柯文哲、應曉薇一早便現身報到，直到中午12時03分結束，歷經合議庭近7小時評議，晚間裁定結果出爐，維持柯文哲以7千萬元、應曉薇以3千萬元交保。

稍早，羈押庭結束後，柯文哲在妻子陳佩琪、民眾黨主席黃國昌陪同下步出北院，面帶微笑，一一向支持者握手、揮手致意，現場也爆出「阿北加油」等喊話，氣氛熱烈。隨後柯文哲支持者簇擁下上車離開。

▲北院今(15)日重開柯文哲羈押庭，合議庭維持原交保裁定，柯文哲晚間離開地院。（圖／記者李毓康攝，下同）

法院理由摘要指出，與貪污治罪條例相關的重要證人已大多完成交互詰問，公益侵占部分亦有調查進展，未出庭證人多已在偵查中具結作證，辯方亦不爭執證據能力。雖羈押原因仍存在，但認定可透過具保、限制行為及科技監控等方式替代羈押，確保後續審理順利進行，因此裁定維持原交保金額不變。

北院表示，柯文哲與應曉薇須分別繳納7千萬元及3千萬元保證金，並限制住居，禁止出境、出海八個月，同時必須接受電子腳鐐及手機科技監控。另要求兩人不得與同案被告、及後續尚待傳喚交互詰問的證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為，以確保訴訟程序進行。