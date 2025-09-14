回填廢棄物！高雄美濃坑洞2怪手暗夜出入　環保局扣留開罰900萬





▲美濃坑洞暗夜怪手出入，環保局扣留怪手重罰並移送法辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄環保局13日接獲警方通報，美濃成功段列管坑洞有2台怪手進入，立即調派拖板車執行行政扣留，依廢清法36條規定，各裁處最高300萬，合計900萬元罰鍰外，並移送法辦。

環保局指出，13日夜間接獲警方通報，美濃區成功段列管坑洞疑涉《廢棄物清理法》案件。當日晚間19時35分，警方於成功段土地附近巡查時，發現一輛車輛因地勢泥沼下陷受困，現場並有2台怪手進入，情形可疑。

環保局表示，該處為既有專案列管坑洞，現場發現黃姓司機企圖移動怪手，警方立即留置人車，並進行現場戒護。稽查人員確認現場共有2台怪手，立即調派拖板車執行行政扣留，以利後續調查與蒐證。經查該地張姓地主、潘姓行為人及黃姓司機，未經許可提供土地回填廢棄物，除依廢清法36條規定，各裁處最高300萬，合計900萬元罰鍰外，並移送法辦。

市府強調，任何破壞國土的違法行為一律嚴查嚴辦，決不寬待。業者及民眾切勿非法棄置或回填廢棄物。一旦發現可疑情形，請立即撥打1999或07-7317600公害陳情專線通報，環保局將立即派員查處，維護市民健康與環境安全。