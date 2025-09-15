鼓山三寶亂亂衝！汽車內線鬼切右轉+機車雙黃線迴轉　2騎士倒地

記者吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區昨日（14日）接連發生兩起交通事故，造成2名機車騎士受傷，所幸均無大礙。警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，包括內側車道右轉彎時須先駛入外側車道並禮讓直行車以及切勿違規跨越雙黃線，以確保行車安全。

▲鼓山區14日接連發生兩起交通事故，造成2名機車騎士受傷，所幸均無大礙。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

14日下午2時，鼓山分局接獲報案，指出裕誠路與裕豐街口發生一起車禍。一名55歲謝姓女子駕駛一輛汽車，從裕誠路東向西行駛時，右轉進入裕豐街，與同向直行的50歲黃姓女機車騎士發生碰撞。

事故造成黃姓女騎士四肢擦挫傷，送醫檢查後沒有大礙。警方到場後，確認雙方駕駛均無酒駕情事。詳細的肇事原因尚待交通大隊進一步調查釐清。警方表示，駕駛人行經路口右轉時，應先駛入外側車道，並禮讓直行的車輛先行，避免因搶快而發生意外。

同日晚間7時，鼓山分局再度獲報，臨海新路發生另一起交通事故。一名45歲陳姓男機車騎士，在臨海新路（西往東方向）違規跨越雙黃線迴轉，與對向直行的22歲高姓女機車騎士發生擦撞。

碰撞發生後，陳姓男騎士的機車又波及到路旁一輛50歲外籍女駕駛的自小客車，造成車輛輕微受損，車上人員均平安。陳姓男騎士四肢有擦挫傷，送醫後已無大礙。警方初步判定，陳姓男騎士違規迴轉是造成這起事故的主要原因。事故當事人皆無酒駕。

警方再次呼籲，駕駛人行車應嚴格遵守道路標誌、標線，切勿貪圖方便而違規，以免發生不可預期的危險。