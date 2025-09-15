　
社會 社會焦點 保障人權

買飲料險出事！她喊「借過」被認超派　35歲媽護女兒怒報警

▲▼排隊糾紛 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼一對情侶為了買飲料和母女發生糾紛。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄知名吉林夜市某飲料店前昨（14）日晚間一對情侶排隊買手搖飲時，只因女友一句「借過」，被另一個排隊女童的母親認為態度「超派」、欺負女兒，當場氣炸報警，雙方在店門口劍拔弩張，直到警方到場當起和事佬，雙方互相道歉，才化解這場「手搖飲之亂」。

這起衝突發生在昨晚9時許，24歲的林姓女子與36歲的葉姓男友，前往吉林街一家人氣手搖飲店消費。當時店內人多，林女想排隊點餐，便對著一名鄧姓女童說了聲「借過」。

▲▼排隊糾紛 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

但疑似語氣較為急促，讓一旁護女心切的35歲于姓媽媽認為林女態度兇惡，是在責備、嗆聲自己的女兒，當場情緒與林女、葉男情侶檔爆發激烈口角。于女怒不可遏，認為對方仗著人多欺負弱小，立刻拿起手機撥打110，向警方控訴「有人在兇我女兒！」

轄區警方獲報後火速趕抵現場，但到場時雙方已停止爭吵，不過現場氣氛依舊尷尬。員警化身「公道伯」，耐心聽完雙方說法，才發現原來只是一場因語氣造成的誤會。林女表示自己只是想穿過人群，絕無嗆聲女童之意，覺得相當無辜。

在員警的協調下，雙方才恍然大悟，葉姓男友與于姓媽媽也互相為一時的衝動致歉，最終在員警的圓融處理下和平落幕，雙方互道不是後各自離去。

